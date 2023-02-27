3% казахстанских подростков употребляют каждый день энергетики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Национальный центр общественного здравоохранения Минздрава РК совместно со Всемирной организацией здравоохранения провел исследование пищевых привычек школьников в возрасте 11, 13 и 15 лет. Результаты опубликованы в национальном отчете «Факторы образа жизни школьников Казахстана, их физическое, психическое здоровье и благополучие», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно исследованию, ежедневно завтракают в будние дни 61,1% школьников (64,4% - мальчики, 57,6% - девочки). К 15 годам около трети девочек и около 1/5 мальчиков не завтракают в будние дни. По сравнению с предыдущим исследованием, которое проведено в 2018 году, доля детей, завтракающих каждый день уменьшилась с 62,6% до 61,1%.

Один из четырех подростков каждый день ест фрукты (26,5%), а овощи – один из трех (36,1%). Чаще употребляют овощи девочки. В 2022 году снизился уровень ежедневного приема как фруктов (на 10 процентных пунктов), так и овощей (на 6 процентных пунктов).

14,4% подростков ежедневно употребляют газировки и напитки, содержащие сахар. У мальчиков этот показатель выше, чем у девочек. Ежедневное употребление подслащенных напитков увеличивается к 15 годам. Еженедельно (от одного раза до 5-6 раз в день) пьют сладкие напитки 66,6% детей.

Ежедневное употребление конфет и шоколада традиционно выше у девочек (30,4%), чем у мальчиков (22,9%).

Большинство подростков реже одного раза в неделю или совсем не употребляют энергетические напитки, но в то же время каждый день употребляют энергетические напитки 3% детей. От одного раза до 5-6 раз в неделю пьют энергетики 17,5% детей. Из них мальчики 19,1%, девочки – 15,8%.

«Еженедельно 1/5 часть подростков (20,5%) пьет вредные для здоровья напитки», - говорится в отчете.

Менее половины детей (47,7%) чистят зубы два и более раз в день ежедневно.

Ранее сообщалось, что почти 75% школьников Казахстана живут в полных семьях.



