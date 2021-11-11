3,7 млрд тенге направлено на сдерживание цен в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Алматинской области Амандык Баталов рассказал о проводимой в регионе работе по сдерживанию цен на продовольственные товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях сдерживания цен на социально – значимые продовольственные товары нами реализуется Комплекс мер антиинфляционного реагирования на 2021-2024 годы, принятый Правительством в сентябре текущего года», - сказал Амандык Баталов на брифинге в СЦК.

По его словам, для формирования стабфонда и льготного кредитования выделено 3,7 млрд тенге.

«Из них 3 млрд тенге направлено на льготное кредитование субъектов предпринимательства по ставке 0,01% и 700 млн тенге на закуп около 9 тыс. тонн продукции», - отметил аким.

«Вопрос сдерживания роста цен является приоритетным и находится на строгом контроле», - подчеркнул А. Баталов.