3,5 тысячи литров нелегальной алкогольной продукции изъяли атырауские полицейские

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 3,5 тысячи литров нелегальной алкогольной продукции изъяли атырауские полицейские, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Атырауской области во время оперативно-розыскных мероприятий выявили в одном из складов, расположенном в городе Кульсары, лицо, незаконно хранившее алкогольную продукцию.

При осмотре склада обнаружено более 6,6 тысяч бутылок водки, объемом 0,5 литра, на общую сумму около 7 млн тенге.

По факту задержана подозреваемая, 1972 года рождения. Ведется досудебное расследование по ч. 2 ст. 233 УК РК.

Фото: polisia.kz



