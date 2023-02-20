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    3,5 тысячи литров нелегальной алкогольной продукции изъяли атырауские полицейские

    20 Февраля 2023, 21:59

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 3,5 тысячи литров нелегальной алкогольной продукции изъяли атырауские полицейские, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Атырауской области во время оперативно-розыскных мероприятий выявили в одном из складов, расположенном в городе Кульсары, лицо, незаконно хранившее алкогольную продукцию.

    При осмотре склада обнаружено более 6,6 тысяч бутылок водки, объемом 0,5 литра, на общую сумму около 7 млн тенге.

    По факту задержана подозреваемая, 1972 года рождения. Ведется досудебное расследование по ч. 2 ст. 233 УК РК.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Атырауская область Борьба с преступностью Видео МВД РК
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