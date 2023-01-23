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    3,5 млрд тенге выделят на вакцинацию скота против ящура

    23 Января 2023, 13:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Аскар Жакупбаев поделился планами по вакцинации скота против ящура в текущем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году мы проводили конкурс на вакцинацию и сэкономили 1,6 млрд тенге. На эти деньги закуплена вакцина против ящура. Для того, чтобы иметь возможность получить статус страны, свободной от ящура, нужно провести вакцинацию скота», - сказал Аскар Жакупбаев в кулуарах коллегии Минсельхоза.

    По его словам, для рядовых владельцев скота это будет бесплатно, так как средства на вакцинацию будут выделены из республиканского бюджета.

    «В этом году пройдет вакцинация по всей республике. Мы объявили конкурс на покупку вакцины. На это предусмотрено 3,5 млрд тенге. В перечень особо опасных заболеваний народного эпизоотического бюро включено 88 заболеваний. Из них 45 когда-то были зарегистрированы на территории Казахстана. Против 23 из них мы закупаем вакцины из республиканского бюджета. Ящур в том числе. Вакцины, которые государство покупает само, бесплатны для населения», - заверил спикер.


    Фото: vozdocampo.pt

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сельское хозяйство Вакцинация Животные
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