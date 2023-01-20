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    3 415 депутатов маслихатов изберут на внеочередных выборах в Казахстане

    20 Января 2023, 12:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В предстоящую предвыборную кампанию в Казахстане подлежат избранию 3415 депутатов 223 маслихатов. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается выборов депутатов маслихатов, всего в Республике Казахстан 223 маслихата разного уровня. Постановлением Центральной избирательной комиссии установлено, что численность мандатов - 3415 в маслихатах всех уровней. Все они подлежат избранию в текущую кампанию», - сообщил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров на заседании.

    Кандидатом в депутаты маслихата может быть гражданин Республики Казахстан, достигший 20 лет. Он также объяснил, что депутаты маслихатов областей, городов республиканского значения, столицы избираются по смешанной избирательной системе.

    В маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы 50% всех депутатов будут избраны по мажоритарной системе, 50 % - по партийным спискам. Выборы в маслихаты районов и городов пройдут полностью по мажоритарной системе.

    «Если в маслихате 30 депутатских мандатов, то 15 из них будут избираться по партийным спискам и 15 - по одномандатным территориальным округам на территории», - уточнил Константин Петров.

    Ранее стало известно, что внеочередные выборы депутатов маслихатов пройдут в один день с выборами депутатов Мажилиса - 19 марта.

    Вчера Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровне.

    Президент Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Выборы Маслихат ЦИК
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