29 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

127 летназад (1896-1986) родился КУАНЫШБАЕВ Жазылбек - животновод-селекционер, дважды Герой Социалистического Труда.

Родился в Жамбылской области. С 1930 года трудился старшим чабаном артели «Кенес», в 1936-1956 годах - совхозов «Коктерек», «Айдырлы» Мойынкумского района Джамбульской области. В 1957-1965 годах он выступил инициатором расширения зоны каракулеводства в республике, одним из первых применил метод искусственного осеменения овец, внёс большой вклад в селекцию и улучшение пород каракульских овец. С 1967 года - пенсионер, наставник молодых чабанов.

Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР 3-4 созывов.

Награждён двумя орденами Ленина и медалями СССР.

52 года назад (1971) родилась АКАНАЕВА Ботагоз Амандосовна- живописец, действительный член Академии художеств РК, член молодежного объединения Союза художников РК, действительный член Международной ассоциации критиков и искусствоведов (AICA) при ЮНЕСКО.

Родилась в Алма-Атинской области. Окончила театрально-декорационный факультет Алма-Атинского художественного училища им. Н.В. Гоголя, театральный декоратор (1990), стажировалась в студии живописи Фабриса де Вильнева (Канада, 1997-1999).

Виды изобразительного искусства - живопись, графика, скульптура, дизайн. Большинство произведений выполнены в технике рельефной живописи с использованием различных техник и материалов.

Работы находятся в собраниях Третьяковской галереи (г. Москва), Государственного музея искусств им. А. Кастеева (г. Алматы), музея современного искусства Виллафамеса (Испания), Муниципального музея г. Монреаль (Канада), музея генерал-губернатора Канады (2000), а также в частных коллекциях в Казахстане, России, США, Канаде, Франции, Испании, Италии, Израиле, Германии, Турции, Египте и др. Имеет патент на «Разработку рельефной живописи с введением текстиля, керамики» (1997).

Награждена специальными премиями по линии ООН, нагрудным знаком «Мәдениет қайраткері».

42 года назад (1981) родился АХМЕД-ЗАКИ Дархан Жумаканович - председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби (2002); Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева (2007).

Трудовая деятельность: преподаватель физики и математики в Республиканском медицинском колледже г. Алматы (2002); инженер-программист Центра технологических исследований ЗАО «КазахОйл» (2003); ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, заместитель декана по учебно-воспитательной работе, заведующий кафедрой «Информатики» механико-математического факультета КазНУ им. аль-Фараби (2004-2012); декан механико-математического факультета КазНУ им. аль-Фараби (2012-2013); проректор по учебной работе КазНУ им. аль-Фараби (2013-2016); директор департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки РК (2016-2017); президент Университета международного бизнеса (2017-2020); ректор Astana IT University (2020-2022).

На занимаемой должности - с октября 2022 года.



