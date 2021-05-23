29-летний мужчина упал с девятого этажа при установке кондиционера в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Мужчина упал с девятого этажа в Уральске и разбился насмерть. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации департамента полиции ЗКО, несчастный случай произошел в 20:00 микрорайоне Д. Кунаева в 56-м доме.

29 -летний мужчина упал во время установки кондиционера с девятого этажа и погиб на месте происшествия. Инцидент расследует следственно-оперативная группа. По данным областного управления здравоохранения, скорая помощь была вызвана в 20:03, а бригада прибыла через две минуты. Молодой человек скончался до приезда скорой помощи. Он был установщиком кондиционера.