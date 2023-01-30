Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 460.43 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 67.89
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    28 сельхозкооперативов создано в Актюбинской области по проекту «Ауыл аманаты»

    30 Января 2023, 09:45

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области активизирована работа по приему заявок от сельчан, желающих участвовать в проекте «Ауыл аманаты». На сегодня в рамках проекта создано 28 сельхозкооперативов. О ходе реализации проекта говорили на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В целях своевременной и качественной реализации проекта проведена большая работа по максимальному сокращению срока рассмотрения документов, который на сегодня составляет 15 рабочих дней. В ЦОНах выделены отдельные специалисты для рассмотрения обращений участников проекта. В районных филиалах Палаты предпринимателей кандидатам оказывается помощь в составлении бизнес-планов, сборе документов, проводится обучение и оказываются консультации.

    Отличием проекта «Ауыл аманаты» в Актюбинской области является предоставление товарных кредитов в виде скота. На сегодня крупными сельхозтоваропроизводителями выдано в виде товарных кредитов 658 голов скота 47 личным подсобным хозяйствам. В целях защиты интересов двух сторон утверждена единая форма договора, организовано страхование скота.

    Особое внимание в ходе совещания было уделено вопросам развития кооперации. Ранее аким области Ералы Тугжанов дал поручение по объединению всех участников проекта в кооперативы в качестве учредителей, что позволит наладить переработку и сбыт продукции, получить до 50 % субсидий на приобретение сельхозтехники. Кроме того, сельхозкооперативы могут наладить производство кормов и реализовать их своим участникам по цене ниже рыночной.

    На сегодня в регионе создано 28 сельскохозяйственных кооперативов. Ералы Тугжанов поручил усилить разъяснительную работу в данном направлении.

    «Это очень важный проект для развития сельского хозяйства, повышения благосостояния села и его жителей. Прошу каждого подойти к его реализации с особой ответственностью и самоотдачей», - сказал он.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Актюбинская область Акимат Экономика Сельское хозяйство Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ринат Мухаметкалиев назначен заместителем акима Костанаской области
    ДТП со снегоходом в Актобе: врачи рассказали о состоянии пострадавших
    Запрет на экспорт лука и чеснока предлагают ввести в Кыргызстане
    Формализм приводит к гибели деревьев и хаотичному спилу – Антикор СКО
    Популярное
    1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
    2 17 человек пропало с начала года в Павлодарской области
    3 Более двух тысяч рабочих мест создадут в Астане в этом году
    4 Десятилетнюю проблему карагандинского предпринимателя помогли решить сотрудники Антикора
    5 Ситуация на ТЭЦ в Экибастузе: Асаин Байханов собрал оперштаб и устроил проверку
    Новости партнеров