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    28 пьяных водителей задержали в Астане за неделю

    3 Июня 2023, 20:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане провели рейд по задержанию пьяных водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Астаны.

    «На улицах и в других общественных местах с 31 мая по 2 июня текущего года провели рейды в рамках ОПМ «Пьяный водитель - преступник!», - сообщили в ведомстве.

    На мероприятии задействовано 25 экипажей автопатрулей и 6 экипажей мотовзвода строевых подразделений ПП ДП Астаны.

    За период проведения локально рейдовых мероприятий в рамках ОПМ в Астане задержаны и доставлены в ЦНиП Астаны для проведения медицинского освидетельствования на предмет установления (алкогольного, наркотического и токсикоманического) опьянения 28 водителей, из них у 23 установлена степень опьянения. По статье 613 части 4 (отказ от прохождения медосвидетельствования) оформлены 3 водителя.

    По статье 612 части 1 (управление ТС водителем, не имеющим права управления) задержаны 7 водителей мотоциклов и по статье 615 части 1 (невыполнение пешеходами и иными участниками (мопед) дорожного движения требований правил дорожного движения) оформлены 2 водителя мопедов, по статье 590 части 2 (управление т/с без ГРНЗ) – 1 водитель, по статье 590 части 5 (техсостояние, тонировка, ледфары, ксенон) - 3 водителя.

    На коммунальную стоянку водворено 40 транспортных средств.

    Ранее сообщалось, что на дорогах Павлодара за сутки задержали шесть пьяных водителей, а в СКО каждый день задерживают по пять пьяных водителей.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Транспорт МВД РК
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