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      Образование

    28 новых автобусов передали сельским школам Костанайской области

    21 Марта 2023, 05:19

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —В преддверии праздника Наурыз мейрамы аким области Кумар Аксакалов осмотрел новые современные школьные автобусы, которые поступили для осуществления подвоза детей из отдаленных сел в 13 районах области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

    «Свыше 2,5 тысячи учащихся области обеспечиваются ежедневным подвозом к школам, более 300 школьников - еженедельным. В целях создания условий для получения школьниками качественного образования и обеспечения безопасности школьников 28 автобусов на общую сумму 1,089 млрд тенге переданы руководителям 13 отделов образования», - сообщили в ведомстве.

    Новые автобусы оснащены ограничителями скорости, ремнями безопасности, системой кондиционирования. Они адаптированы для детей с особыми образовательными потребностями: в автобусах есть пандусы и кнопки вызова водителя.

    Пополнение автопарка сразу 28 автобусами, как уверены в ведомстве, позволит сделать подвоз школьников более комфортным и безопасным.

    «Автопарк организаций образования ежегодно обновляется и пополняется. За два последних года за счет областного бюджета приобретено 9 автобусов и 12 микроавтобусов на сумму более 322 млн тенге. Также для выполнения задачи, поставленной Главой государства, по сокращению разрыва между городом и селом, до 2025 года запланирована модернизация 407 сельских школ, из них 81 - в текущем году», - сообщили в управлении образования.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Образование Транспорт
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