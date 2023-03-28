28 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

143 года назад (1880-1921) родился Мади Бапиулы - казахский акын, певец и композитор.

Происходит из подрода Таз Шаншар рода Каракесек племени аргын. С детства прославился своим пением и игрой на домбре. Встречаясь с известными певцами-импровизаторами Аханом сере, Биржан-салом, Мади демонстрировал своё искусство, учился у них. Мади Бапиулы был осужден и отбывал наказание в Атбасаре, Каркаралинске, Семипалатинске, Омске. В тюрьме, тоскуя по родному краю, создал песню «Каракесек», в которой с горечью говорит о своей тяжёлой судьбе, царящей в мире несправедливости.

Во время национально-освободительного движения 1916 года в Казахстане в своих стихах обличал произвол царской администрации и патриархально-феодальной верхушки аула. В 1917 году волостной правитель Айкожа Темиржанов обвиняет Мади в конокрадстве, побеге из тюрьмы, и поэта снова арестовывают. В Каркаралинской тюрьме встретил Мади весть об Октябрьской революции. В 1918 году был освобожден. В это время родилась ещё одна песня композитора, ставшая популярной в народе и названная «Мади». В 1919 году в рядах красных партизан воевал против войск Колчака. После установления советской власти был обвинен в поддержке повстанцев и был вынужден скрыться в родном ауле. Однако его выследил в степи отряд НКВД и расстрелял без суда и следствия.

Творческое наследие Мади Бапиулы полностью не собрано. Его песни были использованы Е.Г. Брусиловским в первых казахских национальных операх: «Каракесек», «Ширкин-ай», «Мади», «Кыз Жибек». Жизни и творчеству Мади Бапиулы посвящены исследования А.К. Жубанова, А. Бектасова, роман А. Абишева «Гроза».

63 годаназад (1960) родился ЕРАЛИЕВ Абзал Жумашович - государственный и общественный деятель Республики Казахстан, «Қазақстанның Еңбек Ері».

Родился в Кызылординской области. Окончил Кызылординский филиал Джамбульского гидромелиоративно-строительного института, инженер-строитель (1982).

Трудовая деятельность: мастер строительства Кызылординского домостроительного комбината (1984); мастер, прораб, начальник конструкторского участка Кызылординского домостроительного комбината (1994); основатель, директор компании по производству и переработке риса ПТ «Абзал и Компания» (1994-2016); президент Ассоциации производителей и переработчиков риса (2008-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по аграрным вопросам (2016-2021).

Награжден орденом «Құрмет» (2010), юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», золотой медалью «Меценат» (2012), нагрудными знаками Министерства сельского хозяйства РК «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі» (2013), «Құрметті құрылысшы» (2015), «Дене шынықтыру мен спортты дамытуға сіңірген еңбегі үшін» (2015). Удостоен звания Герой труда Казахстана с вручением знака «Алтын жұлдыз» и ордена «Отан» (2013).



