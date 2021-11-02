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    28 коллекторских агентств перестали существовать после проверки в Казахстане

    2 Ноября 2021, 16:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О мерах по очистке рынка коллекторских услуг от недобросовестных участников рассказала Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дополнительно для очистки рынка коллекторских услуг от недобросовестных участников в июне текущего года Агентством принято требование к минимальному размеру уставного капитала коллекторского агентства в размере 10 млн тенге. Данная мера вступает в силу с 1 января 2022 года и позволит сократить число коллекторских агентств до 110», - написала Мадина Абылкасымова в своем ответе на депутатский запрос.

    В апреле т.г. для применения прозрачных механизмов досудебного урегулирования задолженности Агентством совместно с ассоциациями коллекторских организаций разработан Типовой кодекс профессиональной этики работника коллекторского агентства и заключен Меморандум о взаимодействии по вопросам деятельности коллекторских агентств.

    За 2020 год и 8 месяцев текущего года в отношении коллекторских агентств поступило 691 обращение на незаконные действия, по которым Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка были проведены документальные проверки на предмет соблюдения коллекторскими агентствами требований законодательства.

    По итогам проверок Агентством в отношении коллекторских агентств были приняты следующие надзорные меры:

    - применено 60 мер и санкций на сумму 12 млн тенге;

    - исключены из реестра и прекращена деятельность 28 коллекторских агентств;

    - 22 коллекторскими агентствами приняты решения о добровольном прекращении деятельности в связи с надзорными мерами.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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