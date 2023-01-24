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    28 человек погибли в ДТП в прошлом году в Астане

    24 Января 2023, 12:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник штаба полка патрульной полиции ДП Астаны Ауезхан Тажигулов озвучил статистические данные по ДТП в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 12 месяцев прошлого года в столице зарегистрировано 683 ДТП, в которых погибли 28 человек; в 2021 году – 557, погибли 35, снижение на 20%. Травмировано 750 человек, в 2021 году - 595 человек, рост 26%. Из анализа ДТП с пострадавшими степень виновности участников в совершении происшествия выглядит так: по вине водителей – 548 ДТП, в которых погибли 20 человек и 620 пострадали. В 2021 году – 470 ДТП, рост на 31%», - сказал Ауезхан Тажигулов на брифинге в ДП района Есиль.

    Спикер также сообщил о травмах, которые граждане получили при ДТП.

    «По вине пешеходов произошло 135 ДТП, погибло 8 человек, 130 получили телесные повреждения различной степени, в 2021 году погибли 13 человек, повреждения получили 125 человек», - добавил полицейский.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ДТП Происшествия Транспорт МВД РК
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