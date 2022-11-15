278 млрд тенге из госбюджета не освоили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Расходы государственного бюджета исполнены на 96,7%, республиканского – на 98%, местных бюджетов – на 94%. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 14,5 трлн тенге. Неисполнение составило 295 млрд тенге, из них 17 млрд тенге – экономия», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Вместе с тем, глава Минфина сообщил, что не освоено 278 млрд тенге.

«Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах индустрии и инфраструктурного развития, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям и просвещения. Основные причины неосвоения: технические проблемы в информационных системах казначейства, длительное проведение конкурсных процедур, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений и так далее», - заключил Ерулан Жамаубаев.



