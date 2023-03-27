27 препаратов дополнительно внесли в список наркотиков в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек сообщила об обновлении списка наркотических веществ. Теперь в него входит еще 27 наименований наркотиков и прекурсоров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«20 марта Правительство РК подписало акт, предусматривающий внесение изменений и дополнений в ряд подзаконных нормативно правовых актов. Им введено под государственный контроль дополнительно 27 наименований наркотиков и прекурсоров. В этих списках в настоящее время находится более тысячи веществ, оборот которых контролируется государством», - сообщила Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

По ее словам, сейчас в список включены еще 15 наименований наркотиков и психотропных препаратов, а также 12 наименований прекурсоров – веществ, используемых для их изготовления.

«Для борьбы с «аптечной» наркоманией список психотропных веществ дополняется трамадолом - психотропным анальгетиком, который используется наркозависимыми для получения эффекта эйфории и способствует формированию наркотической зависимости», - отметил спикер.

Вес трамадола, с которым будет наступать уголовная ответственность, определен до 0,1 грамма - небольшой размер, до 10 грамм – крупный размер, от 10 грамм - особо крупный размер.

Теперь трамадол будет отпускаться только по рецепту и только в тех аптечных и лечебно-профилактических организациях, которые имеют лицензии на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Уголовная ответственность за незаконный оборот трамадола будет наступать в соответствии с действующим законодательством. Уголовным кодексом регламентированы незаконное хранение, производство, сбыт, контрабанда наркотиков.

«Установлена ответственность за рекламу и пропаганду наркотиков, незаконный оборот наркотиков с использованием информационно-коммуникационных систем, а также вовлечение в их потребление. В действие постановление Правительства вводится по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования», - заключила Шугыла Турлыбек.



