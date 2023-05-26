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    27 новых школ построят в Западно-Казахстанской области

    26 Мая 2023, 16:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году в Западно-Казахстанской области начнется строительство 27 новых школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день в области 12 аварийных и 9 трехсменных школ. В 2023 году начнется строительство 27 школ, из них 9 школ будут построены в рамках национального пилотного проекта «Комфортная школа». До конца года планируем ввести в эксплуатацию 18 школ», - сообщил аким Нариман Турегалиев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Он отметил, что для перевозки школьников закуплено 54 автобуса. На территории области введено в эксплуатацию 9 спортивных комплексов, строится – четыре. Еще один комплекс планируется начать строить в 2024 году. В текущем году завершат строительство общежития для студентов Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова на 500 мест.

    «Обеспечение дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 6 лет в регионе составило 100%. На сегодняшний день охват детскими садами детей от 1 до 6 лет составляет 84,3%. Данный показатель планируется довести до 100% к 2025 году», - добавил спикер.

    Ранее сообщалось, что в ЗКО выделили свыше 11 млрд тенге на строительство жилья.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Инфраструктурные проекты Западно-Казахстанская область Строительство Регионы школа
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