27 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

86 лет назад (1937) родился ЖОЛДАСБЕКОВ Мырзатай Жолдасбекович- государственный и общественный деятель, ученый-литературовед, тюрколог, академик, доктор филологических наук, профессор.

Родился в Жамбылской области. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета.

Трудовая деятельность: ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры казахской литературы КазГУ; декан филологического факультета КазГУ (1974-1977); ректор Талды- Курганского педагогического института (1977-1987); министр просвещения Казахской ССР (1987-1988); заведующий идеологическим отделом ЦК Компартии Казахстана (1988- 1990; член Президентского совета, государственный советник РК (1990-1991) заместитель Премьер-Министра, советник Президента РК (1991-1993); чрезвычайный и

полномочный посол РК в Исламской Республике Иран (1993-1996); ректор Дипломатической академии МИД РК (1997-2000); ректор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (2000-2004); руководитель научного центра гуманитарных исследований «Евразия» (2004-2006); президент общественного фонда «Евразийский союз учёных» (2005); директор Президентского центра культуры (2006); с 2012 года возглавляет научно-исследовательский центр по изучению наследия Коркыта в КазНУИ.

Является автором таких крупных произведений как «Ежелгі әдебиет нұсқалары» (1967), «Күлтегін» (1968), «Асыл арналар» (1986, 1990), «Жүз жыл жырлаған жүрек» (1992), «Тоқсан толғау» (1992, в соавторстве с Н. Торекуловым), «Жамбыл және оның ақындық ортасы», «Асыл сөздің атасы» (1996) и других фундаментальных научно- исследовательских трудов.

Награжден орденами «Құрмет» (1996), «Парасат» (2005), «Дружбы народов», «Барыс» ІІІ ст. (2011). За выдающиеся достижения в области тюркологии удостоен премии им. Кюль-тегина.

67 летназад (1956) родился МАЛИНОВСКИЙ Виктор Александрович - доктор юридических наук, профессор НАО «Университет Нархоз».

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1978); ФПК Московского государственного университета по кафедре государственного права и советского строительства (1980); ИППМ при Казахском государственном университете (1982).

Трудовая деятельность: ассистент, старший преподаватель кафедры государственного права и советского строительства, заместитель декана юридического факультета Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1978-1983); старший преподаватель, доцент кафедры государственного строительства и права АВПШ, Алматинского института политологии (1989-1991); референт, старший референт государственно-правового отдела аппарата Президента и Кабинета Министров РК (1991- 1992); судья Конституционного суда РК (1992-1995); проректор, доцент кафедры конституционного, административного и трудового права Академии юриспруденции - Высшей школы права «Әділет» (1995-2006); юрист «Интерньюс-Казахстан» (2006-2007); заведующий кафедрой конституционного права КазНПУ им. Абая (2006-2007); член Конституционного Совета Республики Казахстан (2007-2022).

На занимаемой должности - с 2023 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2005), «Парасат» (2011); юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «10 жыл Астана».



