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    27-летний водитель авто погиб при ДТП в Карагандинской области

    27 Декабря 2022, 16:06

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На трассе «Караганда-Темиртау» произошло столкновение двух авто. В результате погиб 27-летний водитель одного из легковушек, 4 человека пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Трагедия произошла сегодня, примерно в 11:45 часов на автодороге «Темиртау-Караганды». В районе кафе «Беркут» столкнулись «Тойота Эстима» и «Опель».

    «В результате ДТП 27-летний водитель автомашины «Опель» скончался на месте происшествия. Водитель автомашины «Тойота Эстима» и его пассажиры, также пассажир автомашины «Опель» доставлены в медицинское учреждение. Факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Врачи прокомментировали состояние пострадавших при данном ДТП.

    «Четверо пострадавших, двое из них были госпитализированы в клинику Макажанова. Остальные тяжело травмированные - в клинику Медицинского университета. У пострадавших наблюдается травматический шок», - пояснили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

    Кадр из видео

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область ДТП Видео МВД РК
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