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    27-летний актюбинец сбил пешехода и скрылся

    25 Января 2022, 20:56

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 27-летний водитель из Актобе сбил пешехода на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Полиция объявила розыск и задержала актюбинца, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

    Инцидент произошел 24 января по улице Центральная в поселке Заречный.

    «24 января неустановленная автомашина по улице Центральная в поселке Заречный со стороны проспекта Б.Момышулы на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу пешеходу, переходившему проезжую часть дороги, и допустил наезд на пешехода. После совершения ДТП водитель скрылся в неизвестном направлении. В результате ДТП 44-летний пешеход госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи Актобе», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    Сотрудниками группы розыска управления местной полицейской службы в ходе оперативно-розыскных мероприятий, был установлен и задержан водитель, совершивший данное дорожно-транспортное происшествие. Им оказался 27-летний местный житель, который полностью признал свою вину, автомашина водворена на спецстоянку.

    В департаменте полиции Актюбинской области рекомендовали водителям строго соблюдать правила дорожного движения, особенно в тёмное время суток.

    «А если вы стали участником дорожно-транспортного происшествия, не покидайте место происшествия до приезда наряда полиции, окажите максимально первую медицинскую помощь, сообщите о себе свои данные - место жительства, телефон, по которому могут с вами связаться», - добавил Е. Саркулов.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ДТП
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