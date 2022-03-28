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    27 исторических зданий Актобе взяты под охрану государства

    28 Марта 2022, 21:55

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 27 исторических зданий дополнительно включены в список объектов историко-культурного наследия Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру города.

    Прокуратурой района Алматы города Актобе был проведен анализ соблюдения законодательства, направленного на охрану объектов историко-культурного наследия. На начало текущего года в списке памятников историко-культурного наследия на территории Актобе содержались 9 объектов – зданий, имеющих историческую ценность.

    «Вместе с тем, как показал анализ, на территории областного центра имеются большое количество объектов, которые на сегодняшний день не охвачены охраной как объект историко-культурного наследия, что может повлечь утерю их ценности. После вмешательства прокуратуры список объектов историко-культурного наследия пополнился дополнительно 27 объектами, среди которых здание городского центра детского творчества по улице Алтынсарина, построенное в 1913 году, церковь по улице Жанкожа-батыра 1915 года постройки, а также другие здания, подлежащие охране в целях обеспечения исторического облика города», - говорит прокурор района Алматы города Актобе Жасулан Даулембаев.

    Кроме того, в целях сохранения облика исторических районов областного центра в качестве исторических комплексов в список включены ансамбль домов, расположенных в «старой части» города, а также в районе «Жилгородок» и «Авиагородок» города Актобе.

    Включение в список объектов историко-культурного наследия обеспечит сохранение исторического облика таких объектов, поскольку любые изменения подлежат согласованию с уполномоченным органом.

    Также, как показал анализ, на территории Актобе 168 объектов археологии не имеют нормативного закрепления, что может повлечь их уничтожение, в связи с чем прокуратурой внесены акты надзора.

    Автор:

    Самал Ендибаева

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