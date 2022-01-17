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    26 служебных авто уничтожены и повреждены в ходе беспорядков в ВКО

    17 Января 2022, 20:30

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 26 служебных авто уничтожены и повреждены в ходе беспорядков в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    5 января в Восточно-Казахстанской области имели место террористические атаки, организованные экстремистами, провокаторами и поддержанные хулиганствующими элементами. Всего на центральных площадях городов Усть-Каменогорск и Семей собралось свыше пяти тысяч человек. Несмотря на активную разъяснительную работу со стороны правоохранительных органов, террористы, а именно так признаны сейчас эти лица, совершили нападения не только на административные здания, но и имущество и автотранспорт.

    При нападении использовалось незаконно хранящееся огнестрельное оружие, ударно-раздробляющие и колото-режущие предметы. Применялись пиротехнические и самодельные зажигательные смеси. В результате противоправных действий по области повреждено и уничтожено 26 единиц служебного автотранспорта.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Транспорт МВД РК ЧП-2022
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