26 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

47 лет назад (1976) родился КАРИН Ерлан Тынымбаевич - Государственный советник Республики Казахстан.

Родился в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Актюбинский университет им. X. Жубанова, учитель истории и географии (1996).

Трудовая деятельность: преподаватель Актюбинского университета, главный редактор газеты «Актюбинский университет», политический обозреватель газеты «Диапазон» (1992-1997); политический обозреватель газеты «Время по...» (1997-1998); старший научный сотрудник Центра политических исследований Института развития Казахстана, проректор Алматинского филиала Московского социального университета, заместитель директора Института России и Китая (1998-2000); директор Центрально-Азиатского агентства политических исследований (ЦААПИ) (2000-2003); генеральный директор Международного института современной политики (МИСП), директор Центра антитеррористических программ, руководитель экспертной группы по Кыргызстану (2004-2006); советник акима Мангистауской области по политическим вопросам (2006-2008); заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента РК (02.2008-11.2008); секретарь Народно-демократической партии «Нур Отан» (2008-2013); директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (2014-2017); председатель правления АО «РТРК «Қазақстан» (2017-2019); советник Президента Республики Казахстан (2019-2020); секретарь Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (с 2019 года); помощник Президента Республики Казахстан (2020-2022); Государственный секретарь Республики Казахстан (01.2022-06.2022).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2010).

46 лет назад (1977) родилась ЕГИМБАЕВА Майя Ербулатовна - управляющий директор - руководитель аппарата, член правления АО «Национальная компания «Kazakh Tourism».

Родилась в Алматинской области. Окончила Казахский государственный юридический университет, правоведение (1998); получила степень магистра экономики и бизнеса в Финансовой академии при Министерстве финансов Республики Казахстан.

Трудовая деятельность: главный специалист отдела коммерческого законодательства управления правового обеспечения деятельности финансовых органов департамента юридической службы МФ РК (1998-1999); занимала должности ведущего специалиста сектора договорно-правовой работы юридического департамента, старшего юриста юридического департамента ЗАО «НК «Казахойл» (1999-2002); юрисконсульт юридического департамента ЗАО «КазТрансОйл» (2002-2003); старший юрист департамента правового обеспечения АО «НК «КазМунайГаз» (2003-2004); юрист, главный юрист АО «КазРосГаз» (2004-2006); главный юрист юридического департамента, заместитель директора департамента правового обеспечения, директор департамента по управлению сервисными активами АО «РД «КазМунайГаз» (2006-2012); директор по административным вопросам и операционным функциям ТОО «ОХК Инжиниринг» (2012-2013); директор юридического департамента акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (2013-2014); управляющий директор - директор юридического департамента АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (2014-2017).

На занимаемой должности - с ноября 2017 года.



