26 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

133 года назад (1890-1954) родился БЕКЕЖАНОВ Нартай - знаменитый казахский акын, певец, композитор, заслуженный деятель искусств Казахстана.

Уроженец Шиелинского района Кызылординской области. Популярность пришла к нему благодаря циклу стихотворений - толғау «Сараң байға», «Мырзалық емес», «Жесір дауы», «Бір койшыға», «Сүйінші», «Сыр», «Ақ алтынды аймағым», «Мұзбалақтар». Участник айтысов, в составе выездных агитбригад выезжал с концертами к бойцам на переднюю линию фронта.

Н. Бекежанов наряду с игрой на сырнае, под аккомпанемент домбры слагал песни, жыры. Основоположник своеобразной композиторской школы, вошел в историю казахского искусства как величайший мастер-исполнитель своих и народных песен. Сложенные им песни «Толқын», «Нартай сазы», «Ахау, жалған», «Нартайдың әні» и другие по праву вошли в золотой фонд казахской народной песни. Сборники его произведений выходили в свет отдельными книгами «Домбыра сазы», «Өлеңдер мен айтыстары», «Өсиет» и «Аманат».

Имя знаменитого казахского поэта-импровизатора присвоено казахскому драматическому театру Кызылординской области. В Шиелинском районе Кызылординской области есть аул Бекежанова. Награжден орденом «Құрмет белгісі» и медалями.

100 лет назад (1923-1989) родился БАЙЖАНБАЕВ Ануарбек Ныгметжанович - диктор Государственного комитета Казахской ССР по телевидению и радиовещанию, народный артист Казахской ССР.

Участник Великой Отечественной войны. В 1939-1941 годы учился в Институте Коммунистической журналистики (Алматы). Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (ныне - Казахский национальный университет имени аль-Фараби). С 1944 года на Казахском радио, в 1958-1961 годы - диктор Казахского телевидения, старший диктор. Его мастерство чтеца художественного слова высоко ценили М. Ауэзов, С. Муканов, Т. Жароков, Ж. Саин, С. Мауленов. Дублировал тексты многих документальных лент на киностудии «Казахфильм», читал произведения М. Ауэзова «Путь Абая», Г. Мустафина «Караганды», снимался в кино. Его называли «казахским Левитаном». На доме, где он жил, была установлена мемориальная доска.

Награжден орденом Отечественной войны 1 степени, медалями.

60 лет назад (1963) родился ЕНСЕГЕНОВ Сарсенбай Курманулы - член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстан.

Родился в Гурьевской области. Окончил Гурьевский педагогический институт, учитель истории, обществоведения и права (1988); Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, юрист (1995).

Трудовая деятельность: фотокорреспондент газеты «Ленин жолы» (1981-1983); секретарь комитета комсомола СПТУ, заведующий отделом, первый секретарь Денгизского райкома ЛКСМК-СМК (1988-1992); старший юрист Денгизского райсовета (1992-1993); помощник прокурора Курмангазинского района, старший прокурор прокуратуры Атырауской области, заместитель прокурора города Атырау, начальник отдела прокуратуры Атырауской области (1993-2002); заведующий отделом государственно-правовой и военно-мобилизационной работы, заместитель руководителя аппарата акима Атырауской области (2002-2004); председатель дисциплинарного совета Атырауской области (2004-2005); руководитель аппарата акима Атырауской области (2005-2006); аким Жылыойского района (02.2006-10.2006); первый заместитель акима Атырауской области (2006-2008); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, секретарь Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству (2008-2020); советник министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (с 2020 года).

Награжден орденом «Құрмет», медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Парламентіне 10 жыл».

57 лет назад (1966) родился ХОРОШУН Сергей Михайлович - заместитель управляющего делами Президента Республики Казахстан.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, инженер-строитель (1990).

Трудовая деятельность: прораб, начальник потока ПСО «Целинограджилстрой» (1990-1995); инспектор Акмолинской железной дороги (1995-1998); начальник отдела, заместитель начальника УКС ГКП «Горкоммунхоз» (1998-2000); директор департамента коммунального хозяйства г. Астаны (2000-2003); директор ТОО «Лига-Полис» (2003-2004); директор департамента коммунального хозяйства г. Астаны (2004-2005); директор департамента энергетики и коммунального хозяйства г. Астаны (2005-2006); первый заместитель акима г. Астаны (2006-2019).

На занимаемой должности - с февраля 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет», медалями «Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл».

57 лет назад (1966) родился АЛДАЖУМАНОВ Ерлан Ергалиевич - заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директор пограничной службы.

Родился в г. Семипалатинске Восточно-Казахстанской области. Окончил Высшее пограничное командное училище имени Ф.Э. Дзержинского (1987).

Трудовая деятельность: офицерскую службу проходил на должностях заместителя начальника пограничной заставы, пограничных отрядов, заместителя начальника регионального управления, заместителя командующего пограничными частями регионального управления; первый заместитель директора - начальник главного штаба Пограничной службы КНБ РК (2014-2019); начальник регионального управления «Оңтүстік» Пограничной службы КНБ РК (2019-2022).

На занимаемой должности - с мая 2022 года.

Награжден орденом мужества и медалями.

49 лет назад (1974) родился САТЫБАЛДЫ Дархан Амангельдиевич - аким Туркестанской области.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт имени С. Сейфуллина, экономист-менеджер (1996); Казахский гуманитарно-юридический университет, юрист (2003).

Трудовая деятельность: рабочий отделения «Коммунизм» Келесского района (1991); старший экономист ГКП «Келес» Келесского района, главный бухгалтер ТОО «Кураков и Ко» Акмолинской области (1996-1999); ведущий, главный контролер-ревизор управления контроля за исполнением бюджетных процедур в государственных учреждениях (2000-2002); референт, консультант, главный эксперт и заведующий сектором отдела бюджетного планирования и финансового контроля управления делами Президента Республики Казахстан (2002-2006); директор ГКП «Жылу» акимата г. Астаны (08.2006-12.2006); работал в Комитете по судебному администрированию при Верховном суде Республики Казахстан (2007); заместитель директора бюджетного департамента, заместитель директора финансового департамента, заместитель председателя Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (2007-2010); начальник департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (2010-2011); заместитель заведующего социально-экономическим отделом канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2011-2013); аким г. Шымкента (2013-2015); первый заместитель акима Южно-Казахстанской области (2015-2017); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член постоянного Комитета по социально-культурному развитию и науке (2018-2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан (2019-2022).

На занимаемой должности - с августа 2022 года.

Награжден медалями «Ерең еңбегі үшін», «Астананың 10 жылдыгы», «За заслуги перед областью».

44 года назад (1979) родился БАСПАЕВ Ернар Женисович - заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в г. Гурьеве (ныне - г. Атырау). Окончил Казахскую государственную юридическую академию, правоведение (2000); Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова, бакалавр экономики и бизнеса.

Трудовая деятельность: ведущий, главный специалист, заместитель начальника управления Комитета по правам интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции РК (2001-2005); заместитель начальника управления Комитета регистрационной службы при МЮ РК (2005-2006); начальник отдела, начальник управления Комитета по судебному администрированию при Верховном суде РК (2006-2007); заведующий сектором, заместитель заведующего организационно-аналитического отдела, заместитель заведующего отделом судебного мониторинга аппарата ВС РК (2007-2010); начальник департамента юстиции по Атырауской области (2010-2013); руководитель аппарата акима Атырауской области (2013-2019); государственный инспектор Администрации Президента РК (2019-2022); помощник Президента - заведующий отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК (04.2022-12.2022).

На занимаемой должности - с декабря 2022 года.