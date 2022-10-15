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    26 человек погибли при взрыве на шахте в Турции

    15 Октября 2022, 09:21

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – На угольной шахте в городе Амасра провинции Бартын на севере Турции прогремел мощный взрыв. 26 человек погибли и более 20 рабочих пострадали, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам губернатора провинции Нуртатдж Арслан, взрыв произошел в шахте на глубине 300 метров. Пожарным и спасателям удалось ликвидировать возгорание и вызволить большую часть людей из-под завалов. 15 человек все еще заблокированы под землей. Во время взрыва в шахте работали 110 человек.

    На данный момент с места аварии эвакуировано 58 горняков. 21 человек госпитализирован, 8 рабочих находятся в реанимации, 3 шахтера в тяжелом состоянии. Часть рабочих доставили в близлежащие больницы города, некоторых раненых самолетами скорой помощи транспортировали в ожоговые центры Анкары и Стамбула.

    На месте происшествия работают 149 спасателей и 31 автомобиль скорой медицинской помощи. Сразу после взрыва в районе ЧП создан полевой госпиталь. Пострадавшие после получения первой помощи в экстренном порядке направляются в медучреждения.

    В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) предполагают, что взрыв произошел из-за неполадок в трансформаторе. Местные журналисты считают, что причиной инцидента стал накапливающийся в угольных шахтах взрывоопасный газ - метан. Эти версии официально не подтверждаются и в данное время причины трагического события все еще не установлены.

    По поручению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана главы министерства внутренних дел и министерства энергетики Турции Сулейман Сойлу и Фатих Дёнмез находятся на месте ЧП. Местные уполномоченные органы уже начали следственные мероприятия и расследование.

    В июне этого года на угольной шахте в провинции Маниса уже была подобного рода авария, тогда пострадало 10 рабочих.

    Фото: aa.com.tr

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

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