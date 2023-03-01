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    26 человек погибли, 85 получили травмы при столкновении поездов в Греции

    1 Марта 2023, 08:44

    АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - 26 человек погибли в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции, травмы получили 85 человек. Об этом сообщил официальный представитель пожарной службы Василис Ватракояннис, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ERT NEWS.

    270 пассажиров были эвакуированы с места трагедии и отправлены на автобусах в Салоники. Некоторые из очевидцев сообщили, что удар при столкновении поездов был очень сильным, несколько вагонов сразу загорелись. «Все вокруг горело, мы выбрались через разбитые стекла. Оказались в овраге, вокруг дым, непонятно, куда нужно было идти», - рассказал один из пассажиров.

    Пожарные говорят, что первые вагоны столкнувшихся поездов были полностью разбиты, от удара колеса и части покрытия вагонов были отброшены на расстояние до 100 м от железнодорожного полотна. Оба поезда, которые двигались навстречу друг другу, по неизвестной пока причине оказались на одном пути.

    На месте аварии работают пожарные на 40 машинах. Прибыли также сотрудники специальных подразделений по борьбе с последствиями стихийных бедствий. Их усилия направлены на поиски погибших.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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