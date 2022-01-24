Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    25 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» доставили в Туркестанскую область

    24 Января 2022, 09:54

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанскую область поставлена векторная вакцина «Спутник Лайт» в объеме 25 000 доз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    «Спутник Лайт» - однокомпонентная вакцина, используемая для ревакцинации. Она разработана в России.

    В Туркестанской области изъявили желание получить первый компонент вакцины 1 046 428 человек. Вторую составляющую получили 1 037 716 человек. Ревакцинированы 90 972 жителя.

    Сейчас на территории области действуют 150 прививочных пунктов. Регион находится в «желтой» зоне.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Здравоохранение Коронавирус в мире Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 120 тысяч исследований КТ и МРТ прошли карагандинцы бесплатно по ОСМС
    Один день с врачами скорой помощи СКО
    Никакой другой специальности, кроме врача, я не видел – хирург военного госпиталя в Астане
    Труд медработников нелегкий, но очень благородный – глава УДП РК
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая