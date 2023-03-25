25 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

128 лет назад (1895-1937) родился НУРМАКОВ Ныгмет - государственный и общественный деятель.

Уроженец Карагандинской области. Окончил Каркаралинское 2-классное русско-казахское училище, Омскую учительскую семинарию.

Трудовая деятельность: учитель в Каркаралы (1915-1918); секретарь Каркаралинского уездного военревкома (1919-1920); председатель Верховного революционного трибунала КАССР, нарком юстиции, прокурор, одновременно редактор газеты «Қазақ тілі» и журнала «Қызыл Қазақстан» (1921-1924); заведующий отделом агитации и пропаганды Казкрайкома партии, председатель Совнаркома КАССР (1924-1929); направлен на учебу в Коммунистический университет при ЦК ВКП(б) (с 1929 года); по окончании до 1937 года - заместитель секретаря ВЦИК и заведующий отделом по делам национальностей Президиума ВЦИК.

Во время учебы в Омске вместе с Сакеном Сейфуллиным, Магжаном Жумабаевым, Абильхаиром Досовым, Мухтаром Саматовым участвовал в создании нелегальной организации казахской молодежи «Бірлік». Создал организацию «Дала одағы», которая ведет агитационную работу против царского указа о привлечении казахов на тыловые работы.

Непосредственно участвовал в принятии решения о переносе столицы КазАССР из Оренбурга в Кызылорду, затем - в Алматы. Был председателем комиссии по разработке проекта первой Конституции Казахстана и комиссии по созданию казахского алфавита. Под его руководством в короткий срок был осуществлен перевод делопроизводства в судебно-следственных органах на казахский язык. На всех важных государственных документах тех лет есть подписи Н. Нурмакова. Выступал против голощекинской идеи «Малой октябрьской революции» в Казахстане.

Одним из первых подвергся преследованиям 1937 года. По данным московского архива, был арестован 3 июня 1937 года, расстрелян в возрасте 42 лет. Был полностью реабилитирован после смерти И. Сталина, во второй половине 1950-х годов.

77 летназад (1946-2010) родился АХМЕДИЯРОВ Каршымбай (Каршыга) - известный кюйши-домбрист, народный артист Республики Казахстан, лауреат Государственной премии Казахской ССР.

Уроженец Атырауской области. Окончил факультет народных инструментов Алматинской консерватории (по классу К. Мухитова).

Трудовая деятельность: с 1967 года - домбрист, концертмейстер и соло-домбрист, член художественного совета оркестра казахских народных инструментов; с 1974 года - на научно-преподавательской работе в Алматинской консерватории (доцент); с 1977 года совмещал работу в оркестре и преподавательскую деятельность; с 1988 года работал в оркестре народных инструментов имени Курмангазы дирижером, солистом, концертмейстером группы домбристов; с 1993 года - профессор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы; с 1996 года - заведующий кафедрой «Домбра».

Гастролировал в составе оркестра народных инструментов в Болгарии, Венгрии, Польше, Чехословакии, Югославии, на Кубе, в Финляндии, во Франции, в Италии, Йемене, Китае, Португалии, Японии, США, на Филиппинах. В репертуаре - произведения народных и современных композиторов, русской и зарубежной классики.

Автор обработок и интерпретаций многих сочинений казахских народных композиторов, исполняемых на концертах в музыкальном училище и консерватории. Автор кюев «Нарын», «Радость», «Белая берёза», «Желдирме», «Грусть».

Награжден орденом «Парасат» и медалями.

74 года назад (1949-2020) родился САГАТ Ергали - известный журналист.

Уроженец Жамбылской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (ныне Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

Трудовая деятельность: работал литературным сотрудником, заведующим отделом, ответственным секретарем, заместителем главного редактора республиканской газеты «Лениншіл жас» («Жас алаш»); в 1992-2005 годы - главный редактор газеты «Алматы ақшамы».

Автор публицистических книг «Келелі келешек», «Дін биігіндегі ел» и др.

Награжден орденом «Құрмет» (2015); медалями «Астана», «За трудовую доблесть» (1981); «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл»; «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл»; «10 жыл Астана»; «Қазақстан Конституциясына 10 жыл»; «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011); «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015).

64 года назад (1959) родился БАЙМЕНОВ Алихан Мухамедьевич - член Национального курултая при Президенте Республики Казахстан.

Родился в Джезказганской области. Окончил Карагандинский политехнический институт, Джезказганский филиал (1981), инженер-механик автомобильного транспорта.

Трудовая деятельность: ассистент Джезказганского филиала Карагандинского политехнического института автомобильного транспорта (1981-1983); стажер-исследователь, аспирант Московского автомобильно-дорожного института (1983-1988); ассистент, старший преподаватель, доцент Джезказганского филиала Карагандинского политехнического института автомобильного транспорта (1988-1992); заместитель декана Джезказганского горно-технологического института (1992); заместитель главы Жезказганской областной администрации (1992-1994); заместитель председателя Комитета Верховного Совета Республики Казахстан по международным и межпарламентским отношениям (1994-1995); заместитель министра труда Республики Казахстан (1995); первый заместитель министра труда Республики Казахстан - председатель правления Государственного фонда содействия занятости (1995-1996); заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан - заведующий организационно-контрольным отделом Администрации Президента Республики Казахстан (1996-1997); руководитель канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (1997-1998); руководитель Администрации Президента Республики Казахстан (1998-1999); председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (1999-2000); министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2000-2001); председатель гуманитарного фонда «Зерде» (с 2002 года); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан III созыва (2006-2007); председатель Демократической партии «Ак жол» (2005-2011); председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (2011-2014); председатель управляющего комитета регионального хаба в сфере государственной службы (с 2014 года).

49 лет назад (1974) родился ЖАМАУБАЕВ Ерулан Кенжебекович - заместитель Премьер-Министра - министр финансов Республики Казахстан.

Родился в Алма-Атинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления, финансы и кредит (1995); Международную бизнес-школу при Казахском экономическом университете имени Т. Рыскулова, стратегический менеджмент (2009).

Трудовая деятельность: ведущий аналитик, заместитель директора департамента исследований и статистики Национального банка РК (1998-2006); управляющий директор АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (2006-2015); заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан (2015-2018); помощник Президента Республики Казахстан (2018-2019); ответственный секретарь Министерства финансов Республики Казахстан (2019-2020); министр финансов РК (2020-2022)

На занимаемой должности - с марта 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Теңгеге 20 жыл», «Ерен еңбегі үшін», «Астанаға 20 жыл»; знаком «Заслуженный работник Национального банка РК».