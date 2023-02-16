25 человек необоснованно занимали жилье из госжилфонда в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 25 человек необоснованно занимали жилье из государственного жилищного фонда в Кокшетау. При этом фактически они в нем не нуждались. Об этом сообщил на прошедшем брифинге руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции Акмолинской области Арман Рахимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, одним из самых важных на сегодняшний день остается вопрос обеспечения граждан доступным жильем.

«Здесь нами проведен мониторинг по вопросам целевого использования жилищ, предоставленных нуждающимся лицам из государственного жилищного фонда для временного проживания в городе Кокшетау. Установлено, что 25 лиц необоснованно занимают жилье, при этом фактически не нуждаются в этом, то есть некоторые граждане сдавали жилище в аренду, а другие имели собственное жилье», - пояснил Арман Рахимов.

В настоящее время департамент совместно с местными органами проводит работу по возврату жилья, использующегося с нарушением требований законодательства, в коммунальную собственность и передаче его реально нуждающимся лицам для постоянного проживания.

«На сегодня жилье предоставлено действительно нуждающимся трем гражданам социально уязвимой категории. Кроме того, мы внесли ряд соответствующих рекомендаций в городской акимат. Данная работа будет продолжена», - отметил спикер.

Также в текущем году был проведен мониторинг в сфере погребения граждан. Коррупционные риски выявлены на всех этапах захоронения умерших.

«Основными причинами возникновения рисков и совершения правонарушений являются несовершенство законодательства, а также отсутствие госконтроля и интеграции информационных систем. К примеру, установлены мошеннические действия получателей единовременных выплат на погребение, не причастных к захоронению. Выявлено 10 случаев необоснованных выплат на погребение на общую сумму более 450 000 тенге при захоронении лиц государством, из них в трех случаях получатели выплат занимают ответственные госдолжности. По одному такому факту расследуется уголовное дело», - резюмировал Арман Рахимов.

Фото РСК Акмолинской области



