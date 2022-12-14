25 Академий: как Huawei готовит казахстанские ИКТ-кадры

В 2022 году, по представленным данным на Всемирном экономическом форуме, лидером мировой кадровой индустрии корпорацией ManpowerGroup, список наиболее востребованных отраслей возглавляют специалисты IT-сферы и Data.

В Казахстане также наблюдается повышенный спрос на отечественных специалистов, максимально погруженных и компетентных в работе рынка высоких технологий. Необходимость в IT и ИКТ специалистах объясняется переходом мировой экономики на цифровые технологии в важнейших сферах жизни.

Поставленная Главой государства Касым-Жомартом Токаевым цель на подготовку собственных высококвалифицированных IT-кадров созвучна стратегии развития компании Huawei Technologies Kazakhstan, признанного флагмана инфокоммуникационной инфраструктуры и интеллектуальных устройств.

С целью подготовки высококлассных казахстанских специалистов компания Huawei открывает в Казахстане ИКТ Академии, направленные на теоретико–практическое обучение студентов, обучающихся по ИКТ-специальностям, на основе собственных программных разработок и инновационных технологий компании.

«Компания Huawei в глобальном масштабе выделяется тем, что уделяет огромное значение поддержке научных исследований в сфере ИКТ, а также обучению и повышению квалификации специалистов данной области, — отметила руководитель аппарата генерального директора Фарида Толеубаева. — Мы готовы делиться с казахстанскими университетами не только актуальными технологиями и решениями, но и передавать им наши накопленные знания и опыт, обучать и сертифицировать студентов и, как результат, способствовать созданию в Казахстане интеллектуального сообщества цифрового будущего».

ИКТ Академия Huawei — это международная программа сотрудничества в сфере образования, которую компания реализует совместно с ведущими университетами мира для более глубокого обучения студентов в области инфокоммуникационных технологий. На сегодня Академии ИКТ открыты в 82 странах с общим количеством более 1500 учебных экосистем, выпустивших свыше 125000 высококвалифицированных и востребованных специалистов.

В рамках подписанного с Министерством науки и высшего образования РК меморандума о взаимопонимании компания Huawei будет продолжать планомерно развивать Академии ИКТ для укрепления уровня цифровых знаний в Казахстане. На текущий момент в стране успешно функционируют 25 ИКТ Академий Huawei, выпускники которых уже стали признанными специалистами в сфере высоких технологий.

В РК образовательный проект Huawei уже поддержали Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Astana IT University, Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева, Карагандинский государственный технический университет и другие университеты страны. В дальнейшем количество Академий в РК составит более 50 с охватом 5000 студентов по стране.

«КазНУ уделяет особое внимание развитию талантов, в том числе в IT-сфере. Преподаватели и студенты вуза могут проходить стажировку производственную и научно-исследовательскую практику в подразделениях компании Huawei. Также они будут оперативно получать информацию о последних технических разработках и технологиях Huawei, — отметила Фатима Жакыпова, член правления - проректор по академическим вопросам НАО «КазНУ им. аль-Фараби». — Участие и апробация своих знаний в международных и республиканских конкурсах по ИКТ с участием компании Huawei также оказывает большую поддержку и стимулирует лучших студентов».

В программу обучения входят курсы по технологиям IP, искусственному интеллекту, Big Data, сетевой безопасности, маршрутизации, беспроводным сетям, системам хранения данных, технологиям облачных вычислений и ряду других технологических направлений. Деятельность ИКТ Академий также включает в себя повышение квалификации и подготовку преподавателей к проведению авторизованных курсов Huawei.

«Стать студентом Академии Huawei меня сподвигли возможности, которые она открывает. Самым способным студентам предлагается трудоустройство в компании Huawei по окончанию университета, что является значительным карьерным стартом. В Академии мы изучаем построение инфокоммуникационных сетей и их современные стандарты, а также защиту и безопасность. В зависимости от специальности можно выбрать большее количество перспективных курсов, таких как искусственный интеллект и облачные технологии», — рассказал Сейдуалиев Кемаль, студент ИКТ Академии в АУЭС.

После успешного прохождения учебного курса Huawei студенты могут пройти экзамен на получение сертификата международного образца. Глобально признанный сертификат дает молодым специалистам дополнительные возможности и преимущества при дальнейшем трудоустройстве как в казахстанских, так и в зарубежных компаниях.

Компания Huawei готова сотрудничать со всеми казахстанскими университетами, операторами и представителями смежных отраслей, чтобы способствовать открытию и обучению талантливых специалистов казахстанской ИКТ-отрасли.



