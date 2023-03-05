247 человек, причастных к строительству обрушившихся зданий, арестованы в Турции

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - По делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 247 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Решениями прокуратуры провинций, расположенных в зоне бедствия, после 6 февраля задержаны 997 подозреваемых в причастности к строительству разрушенных построек. Впоследствии 247 из задержанных были арестованы, в отношении 322 подозреваемых назначен судебный контроль.

Кроме того, выдан ордер на арест 198 подозреваемых и задержание 102 человек.

Как сообщалось, 6 февраля в Турции с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции возросло до 45 089 человек.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.​​​​

В разборе завалов после разрушительных землетрясений в Турции участвовали 11 тысяч спасателей из 88 стран, в том числе казахстанцы.