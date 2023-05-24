240 млрд тенге планируется направить на развитие Балхаша

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Власти Карагандинской области планируют создать полноценный туристический кластер в Балхаше, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Балхаше разработали проект комплексного плана, который включает 66 мероприятий с общим финансированием порядка 240 млрд тенге. Наша цель – создать в Балхаше полноценный туристический кластер. Сейчас этот проект находится на согласовании», - сообщил аким области Ермаганбет Булекпаев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что Карагандинская область имеет самое большое количество моногородов в Казахстане. И по примеру Сарани будут развиваться и другие города с учетом их специфики, в том числе Балхаш.

«Я уже говорил об индустриальной зоне Saran. Сейчас по поручению Главы государства строим инфраструктуру для новых предприятий. Благодаря этому мы создадим более 3 тысяч постоянных рабочих мест. Этот кейс мы обязательно применим и для других могородов, при этом учитывая их специфику», - добавил аким.

Ранее сообщалось, что на сегодня каждый второй экономически активный житель Карагандинской области работает в сфере малого и среднего бизнеса. Вместе с тем, в этом году в Карагандинской области планируется запуск завода по выпуску бытовой техники.



