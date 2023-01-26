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    24 многоэтажки и 59 частных домов остались без отопления в Рудном из-за прорыва теплотрассы

    26 Января 2023, 21:31

    РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ – В городе Рудном Костанайской области вновь произошел прорыв теплотрассы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    Информация о порыве по улице Горняков города Рудного опубликована в Instagram пресс-службы акимата города Рудного.

    «26 января 2023 года в 14:00 часов произошел порыв на теплотрассе диаметром 530 мм по Горняков.

    Под отключение попадают 24 многоэтажных дома, 59 частных домов и 16 юридических лиц.

    Место порыва определено. Ведутся все необходимые работы по его устранению», - говорится в публикации пресс-службы акимата Рудного.

    Фото: instagram.com/rudny_official

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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