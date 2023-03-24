24 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

81 год назад (1942) родился МАЛИБЕКОВ Жандарбек Малибекович - художник и архитектор, автор Государственного герба Республики Казахстан.

Родился в Кызылординской области. Окончил архитектурный факультет Ташкентского политехнического института.

Главный архитектор проектов, руководитель градостроительной мастерской Узбекского научно-исследовательского института промышленности (УзНИИП). Принимал активное участие в проектировании аэровокзала в г. Андижане, зданий областного почтамта в г. Фергане, областной администрации, драматического театра и Центральной библиотеки в г. Самарканде, ряда жилых микрорайонов в городах Ангрене, Фергане и Самарканде. Член Республиканской комиссии по государственным символам.

В начале 1992 года был объявлен конкурс на лучший проект государственных символов независимого Казахстана, участие в котором принял и Ж. Малибеков. В масштабном конкурсе на лучший госсимвол участвовало 245 проектов. Комиссия заседала каждую неделю, и в конце концов на рассмотрение депутатам был предложен проект Малибекова.

С 2003 года работает в Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева, профессор.

Награжден орденами «Құрмет» (1995), «Барыс» (2022); медалями «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001), «Ветеран труда Казахстана» (2017). У архитектора почётное звание «Заслуженный архитектор Республики Узбекистан» и «Заслуженный деятель Казахстана». Обладатель государственной стипендии Республики Казахстан в области культуры и искусства (2018).

80 лет назад (1943-2021) родился НИЯЗБЕКОВ Рафаэль (Акедиль) - поэт-писатель, член Союза писателей Казахстана.

Уроженец Жамбылской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (ныне - Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

Работал в редакциях газет, журналов, радио, редактором издательства «Жазушы». Автор поэтических сборников «Қаратау мен Алатау», «Темірқазық», «Жалын кешкен», «Жер жанары», «Өркен», «Биіктей бер, тауларым!», «Шешендер», «Тыңда мені, замана», романов «Қызыл үй», «Тас құдай», повестей «Отағасы», «Қаңтар». Перевел на казахский язык стихи М. Румянцевой, А. Чепурова, К. Туйорского и др.

Обладатель премии имени И. Жансугурова Союза писателей Казахстана, Высшего государственного ордена «Ұлт намысы» Чеченской Республики, победитель Республиканской мушайры поэтов, посвященной 90-летию Б. Момышулы.

67 лет назад (1956) родился СУЛТАНОВ Ерик Хамзинович - член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Карагандинский политехнический институт (1978); Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева, инженер-механик.

Трудовая деятельность: механик, старший прораб, председатель объединенного постройкома, главный инженер управления механизации строительства, председатель профкома комбината «Экибастузшахтострой» (1978-1992); директор деревообрабатывающего комбината г. Экибастуза (1992-1993); первый заместитель главы Экибастузской городской администрации (1993-1994); член Комитета Верховного Совета Республики Казахстан по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству (1994-1995); председатель департамента охраны труда при Министерстве труда Республики Казахстан (1995-1996); президент ПО «Экибастузшахтокурылыс» (1995-1996); председатель Павлодарского теркома по управлению государственным имуществом (1996-1998); председатель теркома государственного имущества и приватизации, заместитель акима Северо-Казахстанской области (1998-1999); директор департамента автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (1999-2000); главный координатор консультантов по внешним займам Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2000-2001); первый заместитель генерального директора РГП «Казахавтодор» (2001-2002); председатель Комитета автомобильных дорог (с 09.2002 года - Комитета автомобильных дорог и строительства инфраструктурного комплекса) Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2002-2004); председатель Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2004-2005); генеральный директор ТОО «Казахдорстрой» (2005-2006); заместитель акима г. Астаны (2006-2007); первый заместитель акима г. Астаны (2007-2008); вице-президент акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (2008-2014); аким Северо-Казахстанской области (2014-2017); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству (2017-2023).

На занимаемой должности - с 2019 года.

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат»; тремя медалями; Почетной грамотой Республики Казахстан.

61 год назад (1962) родился САФИНОВ Канатбек Бейсенбекович - исполняющий обязанности директора Института парламентаризма Республики Казахстан.

Родился в Джамбульской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (ныне - Казахский национальный университет имени аль-Фараби), юрист (1985).

Трудовая деятельность: грузчик фабрики по переработке шерсти (1979); стажер-исследователь Московского государственного университета (1985-1986); аспирант Института философии и права Академии наук Казахстана (1986-1989); научный сотрудник Института государства и права Академии наук Казахстана, помощник депутата Верховного Совета Республики Казахстан С. Зиманова (1990-1992); заместитель генерального директора компании «Казахстан сервис» МВЭС Республики Казахстан (1992-1994); заместитель торгового представителя Казахстана в ФРГ (1994-1996); вице-президент НААК «Қазақстан әуе жолы» по внешним связям (1996-1997); менеджер дирекции оценки проектов и ведения переговоров государственного комитета Республики Казахстан по инвестициям (03.1997-05.1997); директор юридического департамента ЗАО «ННК «Казахойл» (05.1997-10.1997); заведующий отделом правовой экспертизы, заведующий юридическим отделом, заведующий отделом законодательства, обороны и правопорядка, заведующий юридическим отделом канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (1997-2002); заместитель генерального директора ЗАО «КазТрансГаз» (02.2002-03.2002); управляющий директор по правовому обеспечению АО «НК «КазМунайГаз» (2002-2008); управляющий директор - член правления до прекращения деятельности АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» (2008); управляющий директор - член правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (01.2009-06.2009); ответственный секретарь Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК (2009-2010); ответственный секретарь Министерства нефти и газа РК (2010-2014); ответственный секретарь МЭ РК (2014-2019); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, секретарь Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам (2019-2023).

На занимаемой должности - с января 2023 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2010), «Барыс» III ст. (2015).

59 лет назад (1964) родился ТЫНЫСБЕКОВ Аскар Станиславович - председатель Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Родился в г. Талгаре Алматинской обласи. Окончил Казахский институт физической культуры, тренер-преподаватель (1984); Казахский государственный экономический университет, экономист (1992); Казахский гуманитарно-юридический университет, юрист (2005).

Трудовая деятельность: работа в партийно-советских органах Енбекшиказахского района Алматинской области (1986-1991); государственный налоговый инспектор государственной налоговой инспекции Енбекшиказахского района, главный контролер-ревизор Комитета финансового контроля по Енбекшиказахскому району (1991-1996); заместитель председателя налогового комитета Турксибского района г. Алматы (1996-2000); председатель налогового комитета г. Шымкент Южно-Казахстанской области Министерства государственных доходов РК (2000-2002); председатель налогового комитета ЮКО (2002-2008); начальник налогового управления Алмалинского района г. Алматы (2008-2010); начальник налогового департамента Атырауской области Налогового комитета МФ РК (2010-2012); заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК (2012-2014); руководитель департамента государственных доходов Жамбылской области (2014-2017); руководитель департамента государственных доходов по г. Алматы Комитета государственных доходов МФ РК (2017-2019); заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК (2019-2021).

На занимаемой должности - с февраля 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2021); медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»; нагрудными знаками «Налоговой службе Республики Казахстан - 20 лет», «Қаржы қызметінің үздігі» (2011).

58 лет назад (1965) родился КОЖАМЖАРОВ Кайрат Пернешович - государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в г. Джамбуле. Окончил Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова, юрист (1987).

Трудовая деятельность: служба в органах прокуратуры г. Джамбула и Джамбульской (Жамбылской) области (1987-1995); дознаватель, начальник отдела, заместитель начальника Хоргосской таможни (1995-1998); финансовый директор ТОО «Озон - Мелайн» (1998-1999); старший инспектор по особо важным делам, заместитель начальника второго управления Комитета налоговой полиции Министерства государственных доходов Республики Казахстан, заместитель начальника следственного управления Комитета налоговой полиции Министерства государственных доходов Республики Казахстан (1999-2002); начальник управления расследований Агентства финансовой полиции Республики Казахстан (2001-2002); заместитель начальника по следственной работе департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по г. Алматы (2002-2004); начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Актюбинской области (2004-2007); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2007-2008); председатель Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2008-2012); аким Акмолинской области (2012-2013); помощник Президента - секретарь Совета безопасности Республики Казахстан (2013-2014); председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (2014-2015); председатель Национального бюро по противодействию коррупции Министерства по делам государственной службы РК (2015-2016); председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (2016-2017); Генеральный прокурор (2017-2019); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (2019-2023).

Награжден орденом «Даңқ» II, I ст.; медалями; знаком «Почетный работник образования Республики Казахстан»; Почетными грамотами председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).