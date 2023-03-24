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    24 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

    24 Марта 2023, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Всемирный день борьбы против туберкулеза

    Отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день, когда немецкий биолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза.

    Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв

    Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2010 году. Дата 24 марта выбрана потому, что в этот день в 1980 году погиб Оскар Ромеро, четвертый архиепископ Сан-Сальвадорский. Он был известным правозащитником, выступавшим против социального неравенства, бедности, пыток и убийств.

    Международный день информатора

    Учрежден для того, чтобы подчеркнуть важный вклад информаторов в общество, а также для того, чтобы поощрить людей не молчать, а активно бороться с коррупцией, мошенничеством, угрозами здоровью населения и окружающей среде.

    Международный день борьбы с депрессией

    Отмечается ежегодно с целью привлечения внимания людей к проблемам психического здоровья. Сегодня эта международная дата отмечается широким кругом специалистов, имеющих непосредственное отношение к диагностике, лечению и исследованию болезни. В их число входят: психологи, психотерапевты, врачи-психиатры, студенты медицинских ВУЗов профильных специальностей, работники социальных служб, помогающие справиться с психологическими проблемами.

    СОБЫТИЯ

    В 1976 году началось строительство Шульбинской ГЭС, расположенной в 70 километрах от города Семея. Является третьей станцией в Иртышском каскаде ГЭС и самой крупной в Казахстане по установленной мощности.

    В 1992 году путем обмена нотами на уровне министров иностранных дел были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Куба.

    Республика Куба - государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне. Расположено на островах Куба, Хувентуд и на более чем 1600 мелких островах группы Больших Антильских островов. Территория - 110 860 км². Столица - г. Гавана. Официальный язык - испанский. Денежная единица - песо. По Конституции 1992 года Куба является социалистической республикой, в которой главное место занимает Коммунистическая партия. Первый секретарь партии - президент страны.

    В 2000 году городу Жана-Казалы Кызылординской области было присвоено имя Айтеке би.

    Айтеке би Байбекулы (1644, Кызылша, ныне Узбекистан - 1700, Нуратинский район, Узбекистан) - великий казахский би, оратор, один из главных авторов степного свода законов «Жеті жарғы» («Семь уложений»), способствовавший замене кровной мести: принципа кровь за кровь принципом «справедливого наказания» и «откупа», дабы остановить цепь кровавой вендетты между казахскими родами. Помощник и советник Тауке хана, способствовал объединению усилий казахов, каракалпаков и киргизов против джунгарского нашествия.

    В 2006 году в Астане Национальной академической библиотеке Республики Казахстан было передано в дар 170 книг об истории кавказских народов, начиная с Х века нашей эры. Книги являлись частью личной библиотеки делегата Международной гуманитарной миссии, российского профессора Магомеда Мальсагова. Подаренные им книги собраны во время путешествия по Кавказу и отражают драматичную историю горских народов.

    Кроме того, М. Мальсагов вручил Национальной академической библиотеке Республики Казахстан 12 военно-исторических карт XIII-XX веков, реставрация которых длилась в течение трех лет.

    В 2014 году на космодром Байконур был доставлен казахстанский телекоммуникационный космический аппарат «KazSat-3», предназначенный для предоставления услуг связи, телевещания и высокоскоростного доступа в Интернет на территории Казахстана и сопредельных государств. Спутник разработан и изготовлен по контракту с АО «Республиканский центр космической связи» (Республика Казахстан). Спутник оснащен 28 транспондерами Ku-диапазона. Срок активного существования спутника составит 15 лет.

    В 2017 году 64-летний житель Экибастуза Анатолий Пырлик в составе экспедиции на велосипедах достиг по льду глубочайшего места озера Байкал (1642 метра) и победоносно развернул флаг Павлодарского Дома географии.

    Основная цель этого путешествия - побывать на самом глубоком месте Байкала и установить новое мировое достижение. По словам организаторов экспедиции, кроме катеров гидрографов, туристов и рыбаков, над самой глубокой точкой Байкала ранее никого не было, так как это место находится в зоне действия ураганных ветров, а зимой для автотранспорта оно совершенно недоступно из-за многочисленных становых трещин, торосов и снега.

    В 2020 году была учреждена Государственная премия Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая, присуждаемая гражданам Республики Казахстан и иностранцам за выдающиеся произведения в области литературы и искусства, признанные особо ценным вкладом в развитие культуры Казахстана.

    В 2020 году юная казахстанская певица Данэлия Тулешова стала первой в музыкальном челлендже Клубов ЮНЕСКО Республики Казахстан.

    Участникам челленджа нужно было спеть часть из гимна Клубов ЮНЕСКО Казахстана на любом удобном языке (казахский, русский и английский) и выложить на свою страницу в Instagram с пометкой #ЕдинствоКлубовЮНЕСКО. Текст песни охватывает цели и идеалы ЮНЕСКО и призывает людей к улучшению и сохранению мира во всем мире.

    В 2022 году в казахстанском павильоне международной выставки Dubai EXPO 2020 были представлены уникальные технологии казахстанских разработчиков, используемые в солнечной энергетике, электронной промышленности, продовольственной безопасности и медицине.

    Технологии представили интерес для инвесторов с точки зрения эффективности, снижения затрат, сокращения себестоимости и повышения конкурентоспособности конечной продукции.

    В 2022 году в Туркестане открылся экобазар, аналогов которому нет в Казахстане. Работа экобазара позволит развить местный туризм, ведь он находится возле автовокзала, по дороге в аэропорт, и туристы смогут приобретать здесь понравившиеся товары под брендом Made in Turkestan.

    В 2022 году в Праге прошёл круглый стол, посвящённый 150-летию казахского учёного, просветителя, общественного и политического деятеля Ахмета Байтурсынова, а также культурному наследию движения «Алаш».

    В книгу, впервые переведённую на чешский и английский языки, вошли работы выдающихся деятелей казахской культуры и современных ученых-«алашоведов».

    150-летие выдающегося казахского учёного-лингвиста и общественного деятеля Ахмета Байтурсынова включено в Календарь памятных дат ЮНЕСКО, отмечаемых в 2022 году.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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