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    24-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе в Актобе

    7 Декабря 2021, 18:31

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ- В Актобе водитель сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия, передает корреспондент МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу ДП области.

    «6 декабря в городе Актобе водитель автомашины «ВАЗ -21099» двигаясь по улице Маншук Маметовой допустил наезд на 24-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги. После совершения ДТП водитель автомашины скрылся в неизвестном направлении. Затем сотрудниками полиции был выявлен и задержан водитель. Им оказался 32-летний актюбинец. Согласно заключения медицинского освидетельствования водитель управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения легкой степени», - сказал пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    В результате ДТП девушку госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи города Актобе.

    По факту проводится досудебное расследование по ст.345-1 ч.1 УК РК «Нарушение ПДД, управляющими транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения».

    Санкция статьи предусматривает штраф в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на десять лет.

    Департамент полиции Актюбинской области просит водителей в целях недопущения ДТП и сохранности жизни и здоровья, близких и родных быть предельно внимательными на дорогах и строго соблюдать Правила дорожного движения.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ДТП МВД РК
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