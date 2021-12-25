24 книги об Абае презентовали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - НИИ «Академия Абая» ЕНУ им. Л. Н. Гумилева презентовала 24 книги о поэте, просветителе, мыслителе Абае Кунанбайулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Это труды известных казахстанских ученых, посвященных творчеству, феноменологии, наследию мыслителя, его общественно-политическим взглядам, мировоззрению, влиянию его творчества на современный казахский язык и литературу, историю и этнографию казахского народа, национальные культурные ценности, на формирование казахстанского патриотизма, религию и т.д.

Здесь также представлены результаты исследования жизни и творчества Абая ученых Ерлана Сыдыкова, Гульнар Муратовой, Каныша Бибекова, Ербола Тлешова, Максата Алпысбеса, Турсынжана Шапая, Турсына Журтбая, Светланы Ананьевой, Болата Корганбекова и других.

Также презентованы учебное пособие и хрестоматия «Абайтану» (Абаеведение) для изучения в вузах.

Встреча прошла с участием ректора ЕНУ, председателя Национального конгресса историков РК Ерлана Сыдыкова, директора Академии Абая Жандоса Аубакира, начальника отдела анализа и внешних литературных связей Института литературы и искусства им. М.О. Ауезова Светланы Ананьевой, исполнительного директора национального научно-практического центра ««Тіл-қазына» им. Ш. Шаяхметова Ербола Тлешова, известных филологов Серика Негимова, Жангары Дадебаева и других. Мероприятию предшествовала церемония открытия библиотеки «Отырар» после реконструкции.

Ректор ЕНУ им.Л.Н. Гумилева Ерлан Сыдыков отметил, что очень важным является развитие современного общества в соответствии с духовными принципами Абая, так как ценное наследие, поучительная жизнь и влияние поэта вечны.

«Об этом подробно рассказал в програмнной статье «Абай и Казахстан в ХХІ» Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Президент обращает внимание на особое место Абая в истории страны, роль поэта в формировании национального естества, а также на то, что глубинное изучение наследия Абая – основа духовного обновления нации», - отметил ученый.

Подробнее об итогах работы академии рассказал в ходе доклада директор НИИ «Абай академиясы» Жандос Аубакир.

Он сообщил, что академия была основана в 2019 году по заданию Президента РК К.Токаева в преддверии 175-летия поэта. Цель академии – рассмотреть взаимосвязь творчества поэта и современного общества.

По его словам, в год 175-летия Абая академия издала более 20 академических изданий в специальной серии. В 2021 году изданы 24 научно-популярные книги.

Кроме того, произведения Абая были переведены на 23 тюркских языка. Перевод издан в виде двухтомной книги под названием «Наследие Абая и основы цивилизации тюркского мира».