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    230 тыс. тонн продуктов привезут на ярмарку в Нур-Султан из Алматинской области

    12 Сентября 2022, 20:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Традиционная сельскохозяйственная ярмарка товаропроизводителей Алматинской области пройдет в Нур-Султане с 17 по 18 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Жители столицы смогут приобрести по доступным ценам качественные, экологически чистые продукты от предприятий пищевой промышленности Алматинской области. Всего привезут свыше 230 тыс. тонн мясной, молочной и овощной продукции.

    На ярмарке представят более 40 видов продукции сельхозтоваропроизводителей из всех районов Алматинской области.

    Жители и гости столицы смогут купить картофель, помидоры, огурцы, лук репчатый, мясо говядины, баранины и конины, а также яйцо, сыр, колбасы копченые и вареные, фрукты.

    Ярмарка состоится на площади «Астана арена».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Алматинская область Регионы Казахстана
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