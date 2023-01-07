23 участка автодорог закрыли для транспорта в пяти областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за обильного снегопада, метели и ограниченной видимости республиканские трассы закрыты в Акмолинской, Жетысуской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании АО «НК «КазАвтоЖол».

В Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на семи участках:

«Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 232-260, уч. границы Костанайской обл. - п. Сурган.

«Жаксы-Есиль-Бузулук» км. 64-82 уч. г. Есиль - п. Бузулук.

«Жезказган-Петропавловск» км. 440-552, уч. г. Державинск - п. Сурган.

«Екатеринбург-Алматы» км 917-1003, уч. п. Жаксы - г. Атбасар.

«Кокшетау-Атбасар» км. 49-184, уч. с. Зеренда - г. Атбасар.

«Жаксы-Есиль-Бузулук» км. 0-64 уч. п. Жаксы - г. Есиль.

«Жезказган-Петропавловск» км. 377-440, уч. гр. Костанайской области - г. Державинск.

В Жетысуской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на двух участках:

«Алматы - Усть-Каменогорск» км. 557-615, уч. г. Ушарал - гр. Абайской области.

для грузового и общественного автотранспорта:

в 06:00 «Сарыозек - Коктал» км. 45-68, (Алтын Емель).

В Абайской области закрыто шесть участков:

«Алматы - Усть-Каменогорск» км. 615-768, уч. гр. Жетысуской область - г. Аягоз.

«Таскескен - Бахты - граница КНР» км. 0-75 участок от поворота Таскескен – с а/д «Алматы-Усть-Каменогорск» до с. Урджар.

«Омск - Майкапчагай» км. 910-1002, уч. с. Калбатау - с. Кокпекты.

«Омск-Майкапчагай» км. 1002-1087, уч. с. Кокпекты - поворот на с. Бугаз.

«Алматы - Усть-Каменогорск» км. 971-1068, уч. с. Калбатау - г. Усть-Каменогорск.

«Таскескен - Бахты - граница КНР» км. 75-187, уч. с. Урджар - граница КНР.

Движение ограничено на шести участках в Восточно-Казахстанской области:

«Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ» км. 105-123 уч. г. Шемонаиха – граница РФ.

«Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ» км. 32-102, уч. с. Предгорное - г. Шемонаиха.

«Усть-Каменогорск - Алтай - Большой Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи» км. 6-66, уч. с. Ушановское - г. Серебрянск.

«Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ» км. 15-105, уч. с. Белоусовка - г. Риддер.

«Усть-Каменогорск - Алтай - Катон-Карагай - Рахмановские ключи» км. 66-166, уч. г. Серебрянск - г. Алтай.

(для грузового и общественного автотранспорта)

«Алматы - Усть-Каменогорск» км. 778-967, уч. г. Аягоз - с. Калбатау

В Костанайской области движение ограничено на двух участках:

«Костанай - Аулиеколь - Сурган» км. 108-232, уч. п. Аулиеколь – гр. Акмолинской область.

«Жезказган-Петропавловск» км. 340-377, уч. г. Аркалык - гр. Акмолинской область.

Ранее исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев призвал водителей не выезжать в непогоду на трассы.

Фото: пресс-служба Казавтожол

