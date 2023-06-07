Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.4 eur/kzt 488.38

    rub/kzt 5.32 cny/kzt 62.24
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    23 млрд тенге выделили на реализацию бизнес-проектов в Кызылординской области

    7 Июня 2023, 13:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области уделяют особое внимание развитию малого и среднего бизнеса. Так, в 2023 году на реализацию 1700 бизнес-проектов из различных источников направлено 23 млрд тенге. Об этом сообщил глава региона Нурлыбек Налибаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Приоритет отдается развитию малого и среднего бизнеса. В этом году удалось выделить около 23 млрд тенге из разных источников, с начала года поддержано 1700 проектов. В том числе, в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства с начала года общий кредитный портфель составил 8,6 млрд тенге, субсидировано 168 проектов», - сказал Нурлыбек Налибаев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    По словам акима области, в результате мер господдержки количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 32,8% и составило 76 тысяч. По поручению Главы государства, с этого года для повышения доходов сельского населения реализуется проект «Ауыл аманаты», в рамках которого предоставляется льготный кредит под 2,5%. Кроме того, продолжается предоставление кредитов, безвозмездных грантов под 2,5% молодежным предпринимательским инициативам. Эти меры государственной поддержки, как отметил Нурлыбек Налибаев, будут направлены на развитие обрабатывающей промышленности.

    Ранее он рассказал о масштабных инвестиционных проектах, в том числе о расширении производства не стекольном заводе и строительстве горно-обогатительного комбината на месторождении «Шалкия».

    Автор:

    Анеля Касымова

    Кызылординская область Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Чем выгоден Казахстану международный финансовый инструмент «Сукук»
    Рекордную прибыль получила за год группа компаний фонда «Самрук Казына»
    Долг группы фонда «Самрук-Казына» составили 9,8 трлн тенге за год
    Казахстан и Азербайджан планируют довести объем взаимной торговли до $1 млрд
    Популярное
    1 Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
    2 Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
    3 Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
    4 Мы проиграли не в самом суде, а в инструментах влияния на судей - Наталья Годунова о суде с АО «НИТ»
    5 Торегали Тореали получил еще трое суток ареста