23 млрд тенге выделили на реализацию бизнес-проектов в Кызылординской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области уделяют особое внимание развитию малого и среднего бизнеса. Так, в 2023 году на реализацию 1700 бизнес-проектов из различных источников направлено 23 млрд тенге. Об этом сообщил глава региона Нурлыбек Налибаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приоритет отдается развитию малого и среднего бизнеса. В этом году удалось выделить около 23 млрд тенге из разных источников, с начала года поддержано 1700 проектов. В том числе, в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства с начала года общий кредитный портфель составил 8,6 млрд тенге, субсидировано 168 проектов», - сказал Нурлыбек Налибаев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По словам акима области, в результате мер господдержки количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 32,8% и составило 76 тысяч. По поручению Главы государства, с этого года для повышения доходов сельского населения реализуется проект «Ауыл аманаты», в рамках которого предоставляется льготный кредит под 2,5%. Кроме того, продолжается предоставление кредитов, безвозмездных грантов под 2,5% молодежным предпринимательским инициативам. Эти меры государственной поддержки, как отметил Нурлыбек Налибаев, будут направлены на развитие обрабатывающей промышленности.

Ранее он рассказал о масштабных инвестиционных проектах, в том числе о расширении производства не стекольном заводе и строительстве горно-обогатительного комбината на месторождении «Шалкия».