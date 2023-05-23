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    23 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

    23 Мая 2023, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Всемирный день спортивной борьбы

    Отмечается ежегодно в память о первом чемпионате мира по греко-римской борьбе, проходившем в Вене в 1904 году.

    Всемирный день спортивной борьбы, также известный как Международный день спортивной борьбы или просто Международный день борьбы, был учрежден в 2014 году по инициативе борцов, соревнующихся на любительском уровне, а не рестлеров-профессионалов. Главная его задача - популяризация вольной, греко-римской и других разновидностей спортивной борьбы по всему миру.

    СОБЫТИЯ

    В 1936 году на заключительном концерте Декады казахского искусства и литературы в Москве состоялось триумфальное выступление Казахского оркестра народных инструментов имени Курмангазы (созданного в июне 1934 года). Были исполнены кюи «Адай», «Серпер», «Көбік шашқан», «Қос алқа», «Қызыл бидай».

    В 1992 году в Лиссабоне представители Казахстана, России, Беларуси, Украины и США поставили подписи под пятисторонним протоколом, уточнившим сферу их ответственности за реализацию положений Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) применительно к тем Стратегическим ядерным силам, которые размещены на территории четырех государств.

    В 1996 году на основе объединения двух вузов - Целиноградского инженерно-строительного института (ЦИСИ) и Целиноградского педагогического института был основан Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева. В 2000 году постановлением Правительства Республики Казахстан Евразийский университет имени Л.Н. Гумилева путем слияния с Дипломатической академией Министерства иностранных дел Республики Казахстан был преобразован в Евразийский государственный университет (ЕГУ) имени Л.Н. Гумилева.

    В 1996 году была одобрена Концепция формирования государственной идентичности Республики Казахстан.

    Государственная идентичность представляет собой соответствие всех элементов государства признакам независимого государства. Для достижения государственной идентичности важны процессы самоидентификации и внешней идентификации. Необходимо, чтобы, с одной стороны, совпадали самооценка всеми гражданами себя как части единого независимого государства, самооценка государственных институтов как работающих в рамках независимого государства и в его интересах и самооценка всех политических сил как взаимодействующих во благо этого государства. С другой, оценка Казахстана как независимого государства со стороны как мирового сообщества, так и отдельных его членов. Такое совпадение и есть точка отсчета реальной государственности, независимости и идентичности Республики Казахстан.

    В 2005 году в Национальной библиотеке РК в студии создания изображений был оцифрован первый документ - газета «Казах». Первая акция подобного рода была посвящена сохранению письменного наследия Ходжи Ахмеда Яссауи. Были подготовлены цифровые копии, и теперь все наследие после комплекса реставрационных работ находится в условиях идеального хранения. Оригинал газеты «Казах» был представлен перед зрителями в последний раз. Все 247 номеров ценного письменного источника стали доступны исследователям в электронном варианте.

    В 2012 году в Акорде в рамках встречи Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с Премьер-Министром Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом стороны подписали совместную экономическую программу между двумя странами - «Новая синергия». Документ призван вывести сотрудничество государств в торгово-экономической и инвестиционной сферах на новый уровень за счет придания данному взаимодействию нового программного статуса.

    В 2012 году алматинский метрополитен стал лауреатом Международной общественной премии транспортной отрасли «Золотая колесница» в номинации «Проект года транспортной отрасли Республики Казахстан». Алматинское метро было номинировано на премию по рекомендации Международной ассоциации метрополитенов.

    В 2014 году в Талдыкоргане 22-летний инвалид Елдос Баялышбаев открыл фитнес-клуб для людей с ограниченными возможностями.

    Несколько лет назад автомобильная авария приковала его к кровати. Но разработанная индивидуальная программа массажиста помогла Елдосу достичь первых результатов - парень смог уже самостоятельно присаживаться. Ограничиваться только массажем не стали. В поисках методики реабилитации отец и старший брат Елдоса изготовили подходящие тренажеры. Три года длились изнурительные тренировки. Результат превзошел все ожидания, Елдос встал на ноги. С помощью костылей может самостоятельно передвигаться.

    Своим примером Елдос решил поделиться с другими. Он разработал проект, выиграл грант на три миллиона тенге по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Родители и друзья парня изготовили недостающие тренажерные станки, акимат Талдыкоргана подобрал подходящее здание. Мама и друзья помогли сделать ремонт, и фитнес-клуб для людей с инвалидностью распахнул свои двери для посетителей.

    В 2016 году начал работу первый казахстанский мультимедийный канал новостей бизнеса Atameken business channel. Телевидение www.abctv.kz - первый ТВ-канал в Интернете, который будет работать в режиме LiveStream. Охват информации - Казахстан, ЕАЭС, СНГ и мир. Главная цель нового медиа-ресурса - информированность бизнес-сообщества, предоставление достоверной и актуальной деловой информации, которая необходима бизнесменам и деловым людям для принятия важных решений.

    В 2016 году учащийся Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления г. Усть-Каменогорска Олжас Сейлханов был удостоен звания почетного дипломанта «Honorable mention» на международной олимпиаде IX I-SWEEEP-2016. Престижная в мире проектная олимпиада проходила в городе Хьюстон (США).

    В 2017 году на 34-й ежегодной Конвенции Международной боксерской федерации (IBF) в американском Сент-Питерсберге казахстанскому чемпиону мира по версиям IBF/WBA/WBC/IBO в среднем весе Геннадию Головкину вручили специальную награду за выдающиеся достижения в спорте имени Джерси Джо Уолкотта.

    В 2018 году в Астане состоялся первый аукцион по проектам возобновляемых источников энергии. Первый аукцион состоялся для Северной зоны (Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области) по отбору проектов ветроэлектростанций суммарной мощностью 20 МВт.

    Аукционные торги, являясь одним из этапов планомерного развития возобновляемых источников энергии, направлены на отбор наиболее эффективных проектов и формирование рыночных конкурентных цен на электрическую энергию, производимую объектами ВИЭ.

    В 2021 году 14-летний экибастузец Арулат Мухаметкали одержал победу в конкурсе по nail-мастерству в Париже. Он занимается маникюром, чтобы помочь своей многодетной семье в лечении брата с особыми потребностями.

    Для юного мастера маникюра это не первая победа в соревнованиях профессионалов. У него уже есть двенадцать дипломов за занятые первые места в турнирах в России, Португалии, Украине, Греции, Италии, Польше, ОАЭ и Болгарии.

    В 2022 году в Казахстане разработали и ввели в эксплуатацию цифровой инструмент Student’s Book.

    Цель проекта - формирование кадрового резерва из числа наиболее перспективных студентов ведущих вузов страны для укрепления кадрового потенциала предприятия. Также проект поможет талантливой молодежи Казахстана получить возможность набраться опыта в IT-направлении и поддержит начинающих специалистов.

    Автор:

    Артем Волков

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