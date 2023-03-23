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    23 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    23 Марта 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    98 лет назад (1925-1983) родился БУКЕТОВ Евней Ар ы станович - казахский химик-металлург, доктор технических наук, профессор, академик Академии наук Казахстана, член Союза писателей СССР.

    Уроженец Северо-Казахстанской области. Окончил Казахский горно-металлургический институт (Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева).

    Е. Букетов - основатель нового направления в химии - химии и технологии халькогенов и халькогенидов. Им разработаны пиро- и гидрохимический способы извлечения селена и теллура из медеэлектролитных шламов, уточнена классификация химических аналогов в периодической системе элементов Д.И. Менделеева, обоснована возможность гидрогенизации углей металлургическими раскислителями.

    Автор более 50 изобретений, 10 патентов, ряда повестей о деятелях науки и культуры. Занимался переводами произведений мировой классики.

    Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями. В 1992 году Карагандинскому государственному университету присвоено имя академика Е. Букетова.

    96 лет назад (1927-2021) родился КИРАБАЕВ Серик Смаилович - учёный-литературовед, доктор филологических наук, академик НАН РК, заслуженный деятель науки Казахской ССР, лауреат Государственной премии Республики Казахстан.

    Родился в Карагандинской области. Окончил филологический факультет Казахского государственного педагогического института имени Абая (1951).

    Трудовая деятельность: после окончания института, обучаясь в аспирантуре, одновременно работал старшим редактором в Казахском издательстве художественной литературы, заведующим отделом редакции журнала «Әдебиет және искусство» (ныне «Жулдыз»), редактором журнала «Пионер», а затем заведующим отделом литературы и искусства редакции газеты «Социалистік Қазақстан».

    С. Кирабаев - один из авторов учебника казахской литературы для 9-10 классов. В соавторстве с Б. Кенжебаевым С. Кирабаев написал учебное пособие «Казахская литература XX века» (1958). Награжден несколькими медалями.

    57 лет назад (1966) родился ЖАНБЫРШИН Едил Терекбаевич - казахстанский учёный, государственный и общественный деятель.

    Родился в Гурьевской (ныне - Атырауская) области. Окончил Алма-Атинский энергетический институт, инженер-теплоэнергетик (1990).

    Трудовая деятельность: ассистент Алма-Атинского энергетического института (1990-1992); ведущий специалист МО РК (1992-1993); старший преподаватель, доцент, ученый секретарь Актауского политехнического института (1993-1995); декан нефтехимического факультета Актауского университета (1995-1999); заместитель директора Актауского филиала Центрально-Азиатского университета (1999-2000); директор Актауского филиала Карагандинского государственного университета (2000-2007); первый заместитель председателя Мангистауского филиала НДП «Hyp Отан» (2007-2010); аким г. Актау (2012-2015); заместитель директора ТОО «Азия Техно Сервис» (с 2015 года); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию (2021-2023).

    37 лет назад (1986) родился КИКИМОВ Максат Сакенович - первый заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

    Родился в Алматинской области. Окончил колледж Академии банковского дела, банковское дело (2005); Академию экономики и статистики, финансы (2009); Университет «Туран», юриспруденция (2011).

    Трудовая деятельность: практикант Алматинского почтамта АО «Казпочта», переводы «Western Union» (06.2004-08.2004); менеджер по кредитованию Талдыкорганского регионального филиала АО «Народный банк» (2004-2005); сотрудник АО «Альянс Банк» (2005-2008); специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности филиала АО «Альянс Банк» г. Алматы (2005-2006); ведущий специалист управления бухгалтерского учета и отчетности филиала АО «Альянс Банк» г. Алматы (03.2006-05.2006); главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности филиала «Алатау», главный специалист управления бухгалтерского учета и отчетности филиала АО «Альянс Банк» (05.2006-12.2006); заместитель главного бухгалтера филиала «Алатау» АО «Альянс Банк» (2006-2007); и.о. главного бухгалтера филиала «Алатау» АО «Альянс Банк» (2007-2008); сотрудник Службы внутреннего аудита ГБ АО «Альянс Банк» (05.2008-09.2008); управляющий бэк-офисом Алматинского филиала АО «Банк «Астана-Финанс» (2008); главный бухгалтер - член правления АО «Кредит Алтын Банк»; заместитель руководителя управления финансов г. Алматы; руководитель управления экономики и бюджетного планирования г. Алматы (2015-2017); руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Алматы (2017-2018); руководитель управления туризма и внешних связей г. Алматы (2018-2019); аким Жетысуского района г. Алматы (2019-2020); заместитель акима г. Алматы (2020-2022).

    На занимаемой должности - с февраля 2022 года.

    Награжден орденом «Құрмет» (2016); медалями «Лучший финансист Казахстана» (2014), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Қазақстан Конституциясына 25 жыл». Удостоен звания «Лучший государственный служащий Республики Казахстан-2018».

    Автор:

    Ринат Дусумов

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