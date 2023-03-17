23 факта нарушения выборного законодательства зафиксировала прокуратура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев сообщил о зарегистрированных 23 фактах нарушения выборного законодательства на предстоящих выборах депутатов Мажилиса. Виновные понесли наказание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На выборах депутатов Мажилиса допущены нарушения норм выборного законодательства. Нами зафиксировано 23 таких факта. Ко всем правонарушителям у нас единый подход, все факты проверены, виновные понесли административное наказание. Больше всего нарушений касаются агитации в период ее запрещения, таких фактов 12. В 6 случаях правонарушителями были 3 юридических лица и трое граждан – не кандидаты», - сказал на заседании ЦИК Жандос Умиралиев.

В 6 случаях незаконную агитацию до окончания срока регистрации кандидатов провели кандидаты в депутаты Мажилиса, зарегистрированные по одномандатным округам.

«Мы получили согласие ЦИК на привлечение их к ответственности после наложения судом штрафа по статье 102 КоАП и вступления судебных актов в законную силу. Соответствующие окружные избирательные комиссии отметили их регистрацию. Это требование закона. Еще один кандидат в Алматы привлечен к ответственности по статье 122 КоАП, он нарушил условия проведения предвыборной агитации и бесплатно оказал гражданам услуги такси. Он признал вину, его регистрация также была отменена», - отметил Жандос Умиралиев.

В период агитации два жителя Караганды также привлечены к ответственности, на них наложены штрафы по статье 114 КоАП за срыв и порчу агитационных материалов.

«Три факта связаны с проведением незаконных опросов общественного мнения по выборам в Астане и Алматы. По закону их имеют право проводить только юридические лица, имеющие в этом пятилетний опыт и заранее уведомившие ЦИК. Но два физических лица и одно юридическое лицо привлечены к ответственности. Все эти опросы они проводили в социальных сетях. За распространение анонимных агитматериалов по статье 113 КоАп выявлено 5 фактов, привлечены 4 лица, из них 3 представителя кандидата из Акмолинской области, 1 представитель СМИ. Нами получено согласие ЦИК на привлечение кандидата в депутаты Мажилиса из Туркестанской области за такое нарушение. Тем не менее, это не влечет отмену регистрации кандидата. То есть, он будет продолжать свою деятельность», - добавил спикер.

Ранее сообщалось о том, что почти 570 СМИ были охвачены мониторингом в период агитационной кампании.



