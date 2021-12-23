22 проекта будет реализовано в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В следующем году в Карагандинской области, на территории специальной экономической зоны «Сарыарка», планируют открыть несколько новых производств, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Всего будет реализовано 22 проекта. Все они импортозамещающие и экспортно ориентированные.

О промышленном потенциале региона рассказал на онлайн-брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития Мурат Кыдырганбеков.

«Если в годы независимости решались задачи восстановления промышленных возможностей региона, то сегодня ведётся поиск наиболее прорывных путей развития экономики области. – Это обеспечение всего цикла производства – от добычи до первичной и вторичной переработки. В области сформирован пул из 50 инвестиционных проектов на 2021–2025 годы. Девятнадцать из них с иностранным участием. Будет создано более 12 тысяч новых рабочих мест», – отметил спикер.

Среди крупных проектов этого года Мурат Кыдырганбеков отметил строительство полиметаллической фабрики Жайремского горно-обогатительного комбината, а также ферросплавный завод и фабрику по обогащению угля и завод по производству стальных заготовок.