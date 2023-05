22 финансовых пирамиды выявили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентство по финансовому мониторингу опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, передает МИА «Казинформ».

Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне.

С начала года агентством выявлено 22 финпирамиды. В системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тысячи сайтов и аккаунтов.

В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тысячи подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид.

При инвестиции средств граждане могут воспользоваться телеграм ботом АФМ для проверки той или иной компании на признаки финансовых пирамид. Только с начала года в сервис поступило 3511 обращений. Граждан призывают быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Список проектов финансовых пирамид, по которым проводится досудебное расследованиеQUASARChia Tai TiahgingChia Tai Tianqinq Pharmaceutical GroupQ-netIncruisesQazHome«Hermes management LTD», входящих в состав холдинговой компании «Life is good» LTD, ПК «Best way»Sincere Systems ЖК-ОTAU KZLUXERYWorld Business ConsultingGAPТОО «Upgrade-AS»ПК «UBW.kz»«Antares Trade»,«Antares Limited»Sincere Systems Innova GoldТОО «IG Group KZ»Тhe Great TowerB2B JewertyТОО «Семейный Капитал»RoboticeBestRoadInvestmentTheFinikoТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп»ТОО «AYBA-Жанўя»Расследование завершено (находится на рассмотрении в суде)«World Business Consulting» ПК «UBW.kz»«Antares Limited», «Антерес Трейд» Sincere SystemsInnova GoldЖК-OTAU KZСписок финансовых пирамид, по которым состоялись приговоры судаНазвание ФПДата приговораLV Force30.09.2022Unique Finance24.05.2021B2B Jewerly28.10.2021Caspian Cocus03.11.2022World Business Consulting31.03.2022Finiko17.03.2023Investment Consulting Agency05.07.2022Eden life, MMK Investment02.03.2023Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment)30.12.2022River Coins Limited28.09.2022Денежный поток 11.05.2021Великое будущее18.10.2021Нұр-жиһаз16.08.2022Лидер Капитал 16828.09.2022Нарымбетова14.09.2022Нарымбетова15.12.2022ПК Ата-мекен 202101.02.2023Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест28.12.2021ПК GAP06.10.2022Табыс15.04.2022Котел03.11.2021Раушан касса09.07.2020«4 кун 70%, 5 кун 70%», «Bay Life», «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат»08.07.2022Q-net31.03.2023Hermes management LTD28.03.2023