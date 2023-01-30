Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 460.43 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 67.89
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    22 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

    30 Января 2023, 08:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 30 января в Казахстане зарегистрировано 22 новых случая заболевания коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    За сутки в Казахстане 22 человека заболели коронавирусом.

    Сутками ранее сообщалось о 27 заболевших.

    Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 405 тысяч 802 казахстанца, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 698 человек.

    Ранее сообщалось, что лечение от КВИ в Казахстане получают 1 637 человек.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    ДТП со снегоходом в Актобе: врачи рассказали о состоянии пострадавших
    В Казахстане официально зарегистрирована компания STADA AG
    Лечение от КВИ продолжают получать 1 637 казахстанцев
    Скорая помощь СКО: высокий уровень сотрудников и худшее рабочее здание в стране
    Популярное
    1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
    2 17 человек пропало с начала года в Павлодарской области
    3 Более двух тысяч рабочих мест создадут в Астане в этом году
    4 Десятилетнюю проблему карагандинского предпринимателя помогли решить сотрудники Антикора
    5 Ситуация на ТЭЦ в Экибастузе: Асаин Байханов собрал оперштаб и устроил проверку
    Новости партнеров