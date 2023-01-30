22 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 30 января в Казахстане зарегистрировано 22 новых случая заболевания коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За сутки в Казахстане 22 человека заболели коронавирусом.

Сутками ранее сообщалось о 27 заболевших.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 405 тысяч 802 казахстанца, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 698 человек.

Ранее сообщалось, что лечение от КВИ в Казахстане получают 1 637 человек.



