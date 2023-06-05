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      Восточно-Казахстанская область

    21 участок для купания определили в ВКО

    5 Июня 2023, 20:18

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На брифинге информационного центра Восточно-Казахстанской области руководитель управления гражданской обороны ДЧС Руслан Орынбеков сообщил, что по новому постановлению областного акимата, в регионе определен 21 участок для купания и 74 запрещенных места, передает МИА «Казинформ».

    Также спикер акцентировал внимание на том, что в ВКО в ближайшие дни сохраняется сильная жара, местами до 41 градуса. Населению не стоит пренебрегать рекомендациями спасателей.

    «Несмотря на жаркую погоду, вода ещё достаточно не прогрелась и при купании может вызвать судороги у человека. Прежде чем заходить в воду, нужно быть подготовленным, разогретым, а температура воды должна быть не ниже 20 градусов. Я советую всем жителям выбирать для купания только оборудованные пляжи. Там, где дежурят спасатели и медики, есть средства спасения и обследовано дно водоема. Ни в коем случае не оставлять детей без присмотра и не отпускать их к водоемам без сопровождения взрослых», - добавил он.

    В целях предотвращения гибели людей на запрещенных местах купания установлено 22 знака. Специалисты ДЧС ВКО призывают отдыхающих не игнорировать эту информацию, так как в этих местах сильное течение.

    «Однако, несмотря на неоднократные предупреждения спасателей, 4 июня в районе Алтай, в поселке Прибрежный на Бухтарминском водохранилище при купании в несанкционированном месте утонул мужчина, 1975 года. Тут хочу отметить, что за нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах, ответственные лица и граждане будут привлекаться к административной ответственности», - пояснил Р. Орынбеков.

    Он рассказал, что в этом году на территории области будут действовать 5 коммунальных пляжей: 2 - в районе Алтай, 2 – в Усть-Каменогорске, 1- в Уланском районе, также планируется открытие пляжей в Катон-Карагайском районе и городе Риддере.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область МЧС
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