21 тысяча медработников задействованы на выборах в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане стартовало голосование на выборах президента страны. Какие меры предприняты во избежание распространения COVID-19 в ходе проведения выборов, выяснял собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ЦИК за избирательными участками закреплено свыше 21 тысячи медработников. За день до выборов была проведена вентиляция и полная дезинфекция помещений избирательных участков, обеспечен необходимый запас термометров, медицинских масок и перчаток, дезинфицирующих средств. Все члены избирательных комиссий прошли вакцинацию.

Для поддержания социальной дистанции у входа в здания и в зале для голосования нанесены разметки в 1,5–2 метра и указатели направления движения.

На избирательном участке медицинский работник измеряет температуру посетителей при входе в здание, дезинфицирует их руки антисептиком и контролирует наличие масок. Для граждан, у которых обнаружится температура выше 37 градусов, организованы специальные комнаты, где они смогут проголосовать. Эти комнаты оснащены всеми необходимыми лекарствами.

Кроме того, организовано голосование для избирателей, проходящих стационарное лечение от коронавируса или получающих лечение на дому, для чего используются переносные урны для голосования.

Напомним, сегодня в Узбекистане проходят президентские выборы. В выборах участвуют пять кандидатов, в том числе действующий президент Шавкат Мирзиёев.



