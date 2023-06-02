Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451.82 eur/kzt 490.04

    rub/kzt 5.39 cny/kzt 63.15
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    21 школу построят в Мангистауской области к 2025 году

    2 Июня 2023, 13:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Мангистау до 2025 года построят 21 школу на 22 000 мест. Об этом сообщил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках проекта «Комфортная школа» на 2023-2025 годы в области запланировано строительство 21 школы на 22 000 мест. Из них восемь школ будут построены в Актау, три - в Жанаозене. Также планируется строительство двух школ в Бейнеуском районе, две - в Мангистауском районе и шести - в Мунайлинском районе.

    «При формировании списка учитывалась одна из актуальных проблем области – высокий показатель естественной рождаемости и рост внутренней миграции. Объявлен конкурс на строительство 10 из 13 школ, запланированных на 2023 год», - сказал аким области Нурлан Ногаев в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций.


    В 2024 году планируется построить 13 школ на 12 900 мест, в 2025 году - 8 школ на 9 100 мест. После ввода в эксплуатацию школ в области будет ликвидирован дефицит мест в 15 трехсменных (3 999 мест) школах, 2 аварийных (1 368 мест) школах и 34 школах (9 991 место).

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Акимат Строительство Мангистауская область Регионы школа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Закупки по Нацпроекту «Комфортная школа» проводятся особым порядком - Samruk-Kazyna
    Повторный конкурс объявили на проектирование и строительство 62 комфортных школ
    Внести изменения в нацпроект «Комфортная школа» намерены в Минпросвещения РК
    Когда начнут строительство объектов по нацпроекту «Комфортная школа»
    Популярное
    1 Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
    2 Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
    3 Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
    4 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    5 Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь