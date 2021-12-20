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    21 семья из числа очередников получила квартиры в Балхаше

    20 Декабря 2021, 18:12

    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше ключи от новых квартир получила 21 семья из социально уязвимых слоёв населения. Жильё построено в рамках государственной программы «Нұрлы жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Квартиры новосёлам выданы в аренду в четырёх домах на улице Балхашской в микрорайоне Конырат и в танхаусе №45 в 9-м микрорайоне.

    «Наличие достойного жилья, где тепло и уютно, просторно и комфортно, звучит радостный детский смех, царят счастье и взаимопонимание, очень важно в жизни любой семьи, а тем более многодетной. Забота об этом – одна из самых лучших мер поддержки граждан нашего независимого государства. Реализация программы «Нұрлы жер» в городе будет продолжена и дальше», – отметил глава города Балхаша Ораз Таурбеков.

    Обладательницей квадратных метров стала многодетная жительница Балхаша Алия Рыспекова. Она мать шестерых детей. Старшей дочери 16 лет, младшей почти 2 года. Награждена подвеской «Күміс алқа». В очереди женщина стояла чуть больше года, поэтому до сих пор не верит в случившееся.

    «До этого мы всей семьёй снимали квартиру, платили 70 тысяч. Это очень тяжело для семейного бюджета. Сейчас аренда доступная. Делаю ремонт, покупаю в дом разные мелочи и радуюсь неожиданному счастью», – говорит Алия Рыспекова.

    На сегодня в Балхаше в очереди на получение жилья стоят 1 767 человек.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Жилье Караганда
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