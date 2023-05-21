21 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

В 2001 году Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO - ЮНЕСКО) принята Всеобщая декларация о культурном разнообразии, а год спустя Генеральной Ассамблеей ООН был провозглашен Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

Главной своей целью инициаторы идеи поставили следующее: дать людям возможность осознать, насколько глубока и разнообразна национальная культура, не только их страны, но и других народов мира; и понять, благодаря этому важность культурного обмена и сохранения существующих культурных обычаев, традиций и наследия.

День работников культуры и искусства в Казахстане

Изначально День работников культуры и искусства в Казахстане был установлен в 1998 году и отмечался в последнее воскресенье сентября. Но в 2013 году было решено перенести его на 21 мая, а в сентябре стали отмечать День труда.

Учреждение праздника культуры и искусства было нацелено на то, чтобы подчеркнуть важную роль, которую играют представители этой сферы в формировании, развитии и хранении культурно-исторических ценностей, патриотизма, общего культурного развития граждан.

СОБЫТИЯ

В 1940 году был образован Институт геологических исследований. Основателем и первым директором был академик Каныш Имантаевич Сатпаев. В настоящее время Институт является ведущим геологическим научно-исследовательским центром в Казахстане. Предметом деятельности является проведение фундаментальных и прикладных научных исследований.

В 1999 году выдающийся казахский поэт, автор более 30 поэтических книг, произведения которого переведены на тридцать языков мира, известный общественный деятель Мухтар Шаханов был удостоен Международной премии «Руханият».

Международная премия «Руханият» вручается выдающимся политическим, государственным, общественным деятелям, широко известным представителям науки, культуры и экономики, которые внесли большой вклад в обогащение общечеловеческих духовных ценностей, возрождение, совершенствование и развитие научно-технического прогресса, художественной культуры, образовательной системы, воспитание творческой молодежи, пробуждение дарования детей и юношества, организации благотворительной деятельности, проявление милосердия и гуманизма.

В 1999 году началась прокладка Каспийского нефтепровода протяженностью от Западного Казахстана до побережья Черного моря. Каспийский трубопроводный консорциум был создан с целью строительства транспортной системы для доставки нефти с Каспийского моря на мировые рынки. Проект предусматривал прокладку трубопровода протяжённостью 1510 км и создание отгрузочного терминала на берегу Чёрного моря поблизости от Новороссийска. Строительные работы начались в мае, а уже октябре 2001 года была осуществлена загрузка первого танкера.

В 2010 году в рамках проекта «Одна страна - одна книга», целью которого является пропаганда книг национальных авторов и привлечение читателей, выбрана поэма Жубана Молдагалиева «Мен қазақпын» (Я - казах). Опубликованная в 70-х годах прошлого века поэма народного писателя стала, по сути, поэтическим заявлением о нации.

В 2012 году в местности Нурата Навоиской области Узбекистана официально был открыт мавзолей Айтеке-би, являющийся ярким знаком и светлым символом родственных и дружественных отношений братских народов, казахов и узбеков. В данном комплексе имеется гостиница для гостей, молельное место и музей.

В 2013 году впервые в Казахстане в Национальном научном центре хирургии (ННЦХ) им. А.Н. Сызганова была проведена операция по эндопротезированию проксимального межфалангового сустава IV пальца. Был вживлен инновационный протез кистевого сустава. Мастер-класс проведен с участием ведущих пластических микрохирургов центра на новейшем медицинском оборудовании, не имеющем аналогов в Казахстане.

В 2014 году за большой вклад в развитие русского языка и культуры, а также в дело консолидации соотечественников за рубежом Международное информационное агентство «Казинформ» награждено почетной грамотой Правительства Российской Федерации. Награждение состоялось в Шанхае в рамках XVI Всемирного конгресса русскоязычной прессы.

В 2017 году в «Барыс Арене» открылся Зал истории хоккея Казахстана с уникальными хоккейными экспонатами, привезенными впервые из Торонто, в том числе Кубок Канады 1987 года.

В 2019 году на Каннском фестивале Marche du Film был представлен стенд Almaty Film Festival и Almaty Film Commission, в рамках работы которого гости смогли увидеть все достопримечательности Алматы и Алматинской области с помощью очков виртуальной реальности и полностью окунуться в красоты казахстанской природы: от снежных пиков до степей и зон полупустынь.

Marche du Film - это крупнейшее деловое международное собрание специалистов в области мировой киноиндустрии. В нем принимают участие одновременно около 110 стран и примерно 15 тыс. участников. С каждым годом их число растет, а кинорынок представляет все более яркие проекты, в том числе и Казахстан. Именно здесь иностранные кинематографисты знакомятся с достижениями и успехами киноиндустрии нашей страны.

В 2022 году в Кокшетау на Аллее медицинских работников прошла церемония торжественного открытия мемориального комплекса, посвященного памяти медицинских работников - участников Великой Отечественной войны и безвременно ушедших из жизни при исполнении своих профессиональных обязанности в период борьбы с пандемией.

«Открытие мемориального комплекса - особое событие, которое связано с чествованием подвига всех медицинских работников, выполнявших свой служебный долг. Это честь и дань уважения нашим докторам, медицинским сестрам, водителям скорой медицинской помощи, волонтерам и студентам, которые так или иначе посвятили себя самому дорогому - спасению человеческой жизни», - сказал в приветственной речи аким города Кокшетау Бауржан Гайса.